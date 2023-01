RIETI - Schianto di un pino lungo la Terminillese all'altezza dell'incrocio per Campoloniano. Un intero pino si è abbattuto al suolo occupando la sede stradale. Fortunatamente in quel momento non transitava nessun automobilista. La viabilità si è parzialmente interrotta e si attende sul posto l'arrivo di squadre di soccorso per la rimozione.