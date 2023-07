Pino crolla in piazza dell'Aracoeli, paura (ma nessun ferito) nel cuore di Roma

Crolla un grande pino sulla strada in piazza d'Aracoeli, nel cuore di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Trevi che sono al lavoro per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilità nella zona. Non risulterebbero feriti. È stata ristretta la carreggiata ed è stato allertato il servizio giardini.