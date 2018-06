RIETI - “Comitato provinciale di Coordinamento per la prevenzione delle truffe finanziarie” incontro info-formativo



In data odierna, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo, il Prefetto dr. Valter Crudo ha presieduto l’incontro info-formativo “Prevenzione delle truffe – difendiamoci insieme”, previsto nell’ambito delle attività del “Comitato provinciale di Coordinamento per la prevenzione dei reati di truffa”, costituito, sulla base di un Protocollo nazionale sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dall’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), per intensificare il dialogo e la collaborazione tra banche, istituzioni e forze dell’ordine sui temi della sicurezza antifrode e dell’educazione finanziaria.



L’evento è stato organizzato in cooperazione con il comune di Rieti, l’ANCeSCAO, l’A.N.A.P. Confartigianato ed il CESV-SPES Volontariato.



Tale iniziativa, che ha già avuto un positivo riscontro nei comuni di Fara in Sabina e Magliano in Sabina, ha lo scopo di diffondere ed incentivare, soprattutto nei confronti della popolazione anziana, più vulnerabile ed esposta a possibili rischi di frode e raggiri, quei comportamenti e precauzioni utili a prevenire eventuali reati di tipo finanziario.



Hanno partecipato all’incontro il dirigente dell’Area 1 Vice Prefetto Lorella Gallone, l’Assessore ai servizi sociali del comune di Rieti avv. Giovanna Palomba, nonché, in qualità di relatori, il V.Q. Antonella Maiali della Questura, il Cap. Alessandro Sebis del Comando Provinciale dei Carabinieri, il Cap. Flavia Vitali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Dr. Gualtiero Milana della Commissione Regionale A.B.I. Lazio.



I contributi informativi, seguiti con vivo interesse dai cittadini, hanno riguardato diverse situazioni di rischio: dalle truffe telefoniche a quelle informatiche ai reati predatori, quali furti in casa e in strada, con consigli utili sul corretto utilizzo delle carte di credito/bancomat, dei social network e di internet.

