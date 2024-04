Sabato 13 Aprile 2024, 11:05

I carabinieri di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, hanno sventato una truffa ai danni di una coppia di anziani del posto. Ieri mattina, una donna di 78 anni ha ricevuto una telefonata da parte di un finto maresciallo dei carabinieri che richiedeva dei soldi per liberare il figlio coinvolto in un incidente stradale. Inoltre, il finto militare ha passato all’anziana un altro uomo che si è qualificato come avvocato del figlio. Nonostante la 78enne avesse avvisato i truffatori di non avere soldi, si è lasciata convincere a fornire il numero di cellulare del marito di 84 anni, il quale non si trovava in casa al momento della telefonata.

Poco dopo, l'uomo ha ricevuto una telefonata dai due individui, che hanno ripetuto il copione precedentemente recitato con la moglie. Non convinto della genuinità della richiesta, ha passato la telefonata alla figlia, che era con lui. Intuendo il tentativo di truffa, la figlia ha interrotto la chiamata e si è rivolta alle forze dell'ordine, contattando i carabinieri di Alba Adriatica per raccontare l'accaduto e fornire loro il numero di cellulare utilizzato dai truffatori. Attualmente, gli uomini dell'Arma stanno cercando di rintracciare il titolare della scheda telefonica al fine di individuare i due presunti truffatori.