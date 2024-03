Truffa agli anziani, intervista al capitano dei carabinieri Tiziano Laganà

Alla Centrale Operativa di Ischia, un allarme si diffonde: anziani segnalano tentativi di truffa. Il metodo? Sorprendentemente audace. Un falso carabiniere avvisa delle truffe imminenti, chiedendo denaro per proteggere i beni delle vittime. Ma, grazie a una campagna di sensibilizzazione efficace, i cittadini non si lasciano ingannare e chiamano il 112. In brevissimo tempo, i veri carabinieri entrano in azione, riuscendo a individuare e fermare un 21enne di Castel Volturno, noto alle forze dell'ordine, trovato con diversi smartphone pieni di prove.