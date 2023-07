Martedì 18 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Dopo un periodo di relativa calma e tranquillità, ecco di nuovo i soliti “noti” truffatori mettere a segno raggiri ai danni di persone anziane, sole o in condizioni di fragilità. Questa volta la “divisa” indossata per mettere a segno la truffa è quella di sedicenti dipendenti di una fantomatica ditta di servizi idrici, chiamati per un guasto su cui mettere le mani. Così una donna 87enne è caduta nella rete, cedendo ai due giovani truffatori preziosi e gioielli in oro. È quanto accaduto a Contigliano.

La vicenda. Qui, alla porta della donna, in quel momento sola in casa, si sono presentati due giovani sui 30 anni che, spacciandosi per dipendenti del servizio idrico comunale, le hanno comunicato di dovere effettuare dei controlli in quanto si sarebbero riscontrati problemi e criticità alla conduttura dell’acqua e che necessitava quindi di verifiche e riparazioni per poter essere sistemato il guasto. I servizi della coppia di truffatori sono stati così ripagati dall’anziana con monili e gioielli in oro. Per rendere più credibile la messinscena, i due giovani malviventi si erano vestiti allo stesso modo, così da apparire, agli occhi della vittima, dipendenti di una stessa ditta.

Una volta che l’87enne ha messo i gioielli nelle mani dei falsi operai i due si sono dileguati a bordo di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze dell’abitazione dell’87enne. La donna, una volta realizzato di essere stata raggirata ha quindi avvertito i carabinieri del comando stazione, che sono intervenuti nell’immediatezza del fatto, portandosi poi anche alla ricerca dei soggetti percorrendo le strade nell’area, ma con esito negativo.

Le telecamere. Al vaglio degli inquirenti anche i filmati delle telecamere presenti in zona, nella speranza che abbiano ripreso il passaggio del veicolo. Anche in questo caso la descrizione fisica dei malviventi potrebbe rivelarsi utile per la successiva fase investigativa e di indagine. I loro modi di fare e di interloquire sono spesso molto convincenti ed affabili, riuscendo così con maggiore facilità a fare breccia tra gli eventuali dubbi o resistenze della vittima, in maniera tale da raggiungere il loro obiettivo. In corso ulteriori indagini anche in relazione a fatti verificatisi in precedenza e nei mesi scorsi sia in città che in provincia. Indagini che portano per lo più a soggetti residenti nella provincia di Napoli.