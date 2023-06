Mercoledì 21 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Ancora la truffa che corre sotto false vesti, con due ulteriori episodi avvenuti a Rieti e ad Antrodoco. Questa volta il truffatore si finge un tecnico di Aps (Acqua pubblica sabina), per cercare di portare via oro e contanti ad una donna ottantenne reatina. Cronaca dell’ennesimo raggiro avvenuto a Rieti, nel quartiere di piazza Tevere, nei giorni scorsi.

La dinamica. È metà mattina quando si presenta a casa della donna un uomo che, asserendo di essere un tecnico-operaio di Acqua pubblica sabina, è riuscito ad introdursi all’interno dell’abitazione. Indossando indumenti di foggia e colore assimilabili a quelli dei tecnici Aps, è poi riuscito in qualche modo a guadagnare la fiducia della donna, convincendola a farsi consegnare oro, preziosi e contanti. Una volta rastrellato gli averi dell’anziana, l’uomo si è rapidamente dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Il tempo di realizzare di essere stata truffata ed è scattato l’allarme da parte della donna reatina.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Rieti. L’uomo è stato ricercato nella zona nell’immediatezza della truffa, sulla scorta di una sommaria descrizione fornita dalla donna truffata. Il soggetto potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere presenti nella zona, in dotazione ad attività commerciali.

Il bis. Stessa modalità, ma diverso approccio, invece, per l’episodio che si è verificato ad Antrodoco. Anche in questo caso, la vittima di turno è stata un’anziana donna raggirata sulla leva emotiva di un falso incidente accaduto al fratello e, quindi, con la richiesta di denaro e preziosi necessari per togliere dai guai il fratello, responsabile di aver causato un incidente stradale. La donna, senza esitazione, preoccupata dopo quella falsa e allarmante comunicazione, ha consegnato al truffatore oro, contanti e preziosi, una volta che si è presentato alla porta dell’abitazione. Anche in questo caso, la descrizione fisica fornita dalla vittima potrebbe fornire agli inquirenti spunti investigativi importanti per le indagini in corso.

Continuano a mietere ancora vittime le truffe consumate a Rieti e provincia, sempre con modalità estremamente rapide e concitate, con la comunicazione di parenti finiti nei guai oppure con raggiri da parte di sedicenti direttori di poste, tecnici operai o finti appartenenti alle forze dell’ordine, per conquistare con più facilità la fiducia della vittima designata di turno.