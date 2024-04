Papa Francesco e Lino Banfi "nonni" testimonial di un patto generazionale: stop agli anziani scartati e alla guerra in Ucraina

Il nonno del mondo, Jorge Mario Bergoglio e il nonno d'Italia, Lino Banfi, entrambi ottantasettenni ma ancora molto vitali, hanno svelato la loro amicizia mentre facevano da testimonial ad un evento in Vaticano organizzato per promuovere un nuovo patto generazionale tra anziani e nipoti. Si è parlato anche di guerra, di pace, di pensare a un mondo migliore da lasciare in eredità ai bambini. Francesco ha recitato a memoria il brano di una canzone pacifista che i soldati della Prima Guerra Mondiale cantavano sul Piave. «Il generale Cadorna scrisse alla Regina, se vuoi vedere Trieste te la mando in cartolina».

La rivoluzione demografica che sta portando in tutta Europa la “vecchiaia di massa” sta suggerendo una nuova visione a livello politico, economico, di welfare in tutti gli stati europei.

La longevità per la Chiesa non è solo una semplice aggiunta anagrafica di carattere temporale, visto che modifica profondamente il rapporto delle persone con l’intero arco della vita. Lino Banfi ha scherzato: «Al Papa l'ultima volta gli ho detto santità io sono più vecchio di lei di qualche mese. Sicché mi deve rispetto e ovviamente a questa battuta ci siamo messi a ridere. Io ho fatto una fiction e sono diventato nonno d'Italia e ora sono pure nonno d'Europa. Sono diventato suo amico, è una bella amicizia, che sta crescendo. Penso che il Papa abbia bisogno di sorridere ogni tanto, non è facile la vita che fa». Sul palco dell'Aula Paolo Vi si sono alternate testimonianze, poi è stalito un altro nonno d'Italia, stavolta di Cellino San Marco, Al Bano che ha intonato l'Ave Maria di Bach sulle note dell'orchestra diretta da monsignor Marco Frisina. «E' una brano che ci invita a pregare, a lottare per le nuove generazioni». In platea sono sedute anche la vice ministra Maria Teresa Bellucci e la Commissaria per la demografia dell'Ue, Suica Dubravka.

Banfi ha insistito a sostenere il Papa quando parla di pace. «Lui ci invita a pregare per la martoriata Ucraina, per Israele e la Palestina. Ho persino composto una breve poesia. Il Papa è il nonno del mondo, dandoci la mano noi faremo un bel girotondo, e se con questo la guerra non finirà, qualcosa di certo succederà».

Papa Francesco ai presenti ha ripetutto che «gli anziani vedono lontano, perché hanno vissuto tanti anni, e hanno tante cose da insegnare: ad esempio quanto è brutta la guerra. Io, tanto tempo fa, l'ho imparato proprio da mio nonno, che aveva vissuto la prima guerra mondiale e che con i suoi racconti mi ha fatto capire che la guerra è una cosa orribile, da non fare mai».

Nel discorso che ha rivolto al pubblico composto da giovani e anziani, il Papa è tornato sul concetto di cultura dello scarto. Una società può perdere la memoria ma se la perde allora è finita. L'unico antidoto è coltivare un rapporto generazionale armonico. «Gli anziani vengono lasciati soli e devono trascorrere gli ultimi anni della vita lontano da casa e dai propri cari. Pensiamoci un momento: ci piace questo? Non è molto meglio un mondo in cui nessuno deve aver paura di finire i suoi giorni da solo? Chiaramente sì. E allora costruiamolo questo mondo, insieme, non solo elaborando programmi di assistenza, quanto coltivando progetti diversi di esistenza, in cui gli anni che passano non siano considerati una perdita che sminuisce qualcuno, ma un bene che cresce e arricchisce tutti: e come tali siano apprezzati e non temuti».

