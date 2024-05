Rieti, torna l'allarme per le truffe agli anziani

RIETI - Scatta di nuovo l’allarme in città per tentativi di truffa ai danni di anziani, persone sole in casa o fragili. Dopo la recrudescenza di episodi registrata nelle scorse settimane ecco di nuovo i malviventi tornare in azione in città. Da quanto appreso sono stati almeno quattro, in vari quartieri cittadini, i tentativi di truffa messi a segno dai soliti malfattori oggi in città. Fortunatamente, almeno in questi episodi, i raggiri non sono andati a buon fine ma hanno fatto scattare la massima allerta a Rieti tra i cittadini e le forze dell’ordine. Gli anziani – in qualche modo – sono riusciti a fiutare l’inganno rispetto ai soliti falsi pretesti proposti telefonicamente alla vittima e hanno fatto desistere i malviventi.

