Martedì 4 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Non si rassegnava alla fine della relazione e alla decisione dell’ex amico di non volerlo più incontrare, tentando in ogni modo di riallacciare il rapporto. Ma il “no” era definitivo e così la storia aveva assunto una brutta piega, fatta di persecuzioni, minacce e messaggi diffamatori che la vittima, Pietro (nome di fantasia), un quarantenne della Sabina, aveva dovuto subire per mesi, prima di decidersi a denunciare lo stalker, S.F., un uomo romeno di qualche anno più giovane, riuscendo in questo modo a fermare le azioni dell’ex compagno che lo avevano costretto anche ad affrontare un breve ricovero ospedaliero a causa del forte stato di ansia provocato dalla vicenda.

La vicenda. Una querela corredata da testimonianze e documenti, ma che aveva costretto la vittima a rivelare ai familiari la propria omosessualità, che aveva tenuto nascosta durante tutta la durata del rapporto con il suo persecutore, contrassegnato da incontri occasionali e mai sfociato in una frequentazione più stabile.

Al processo, presieduto dal giudice monocratico Alessio Marinelli, dove Pietro si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Luca Conti, sono stati ricostruiti tutti gli episodi che hanno portato al rinvio a giudizio di S.F. (difeso dall’avvocata Edoaldina Cavalli), tornato nel frattempo nel suo paese di origine, per stalking e diffamazione aggravata, a partire dalle tantissime telefonate ricevute dalla vittima, sia sul numero di casa che sul cellulare, dagli appostamenti sotto l’abitazione e arrivando persino a presentarsi sul luogo dove lavorava. Il tutto condito dalle minacce se non avesse riallacciato la relazione. Una situazione che stava assumendo una piega pericolosa, perché il romeno non si rassegnava, obbligando Pietro a modificare le proprie abitudini di vita e costringendo gli stessi familiari ad accompagnarlo al lavoro e a ricondurlo a casa, preoccupati per l’atteggiamento sempre più rabbioso assunto dall’ex amico, che faceva temere per la sicurezza della vittima, come evidenziato dalla procura al termine dell’inchiesta, e che neppure alcuni interventi effettuati dai carabinieri in occasione di episodi denunciati dalla famiglia, erano riusciti a far cessare.

L'evoluzione. Un comportamento rivelatosi sempre più aggressivo e sfociato in messaggi pubblicati sui social network, con i quali offendeva la vittima e l’accusava di avergli trasmesso l’infezione da Hiv (circostanza mai completamente definita), ma non limitandosi solo a questo: per creargli maggiori danni di immagine, lo stalker aveva reso pubblico l’orientamento sessuale della vittima, diffondendo notizie sul suo stato di salute, scelta che è costata al romeno anche l’ulteriore imputazione di violazione della legge sulla privacy. La sentenza è attesa per la fine del mese.