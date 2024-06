Fc Rieti piazza un colpo in attacco: Emanuele Capuano, ex Real Monterotondo. «Scelta semplice, piazza ambiziosa»

RIETI - A pochi giorni dalla riconferma di Leonardo Severoni, neocapitano del Fc Rieti, il club amarantoceleste annuncia il primo nuovo acquisto della stagione 2024/25: si tratta dell'esterno d'attacco Emanuele Capuano, che lo scorso anno giocava in serie D con la maglia del Real Monterotondo.

Il profilo

Nato a Roma il 18 marzo 1997, Capuano è un esterno offensivo, che all'occorrenza però, può adattarsi a qualsiasi ruolo in attacco. È un destro naturale, che in carriera oltre all'esperienza vissuta nelle giovanili della Lazio (vanta 6 presenze con la Primavera), nelle ultime sette stagione ha militato costantemente in serie D: Crema, Città di Anagni, Tamai, Real Monterotondo, Aprilia Racing e, lo scorso anno ancora Real Monterotondo, per un totale di 111 presenze e 17 gol.

Le prime sensazioni

«C'è entusiasmo e voglia di arrivare quanto prima - ammette il calciatore -, perché Rieti è una piazza importante, ha storia, ha cultura e soprattutto ha fame di calcio. Sin dalle prime battute di questa trattativa ho percepito quanta organizzazione c'è all'interno della società, un motivo in più per dare più del massimo».