Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Il lancio promozionale dei Campionati europei di Roma ha come teatro lo stadio Guidobaldi di Rieti. Ieri, in uno stadio chiuso, le telecamere Rai hanno ripreso Marcell Jacobs e gli altri big dell’atletica mondiale che sulla pista reatina si stanno preparando in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Le tappe. Ma il primo grande appuntamento dell’anno è alle porte. A tre giorni dalla finale dei 100 metri dei Campionati europei di Roma (in programma sabato 8 giugno alle 22.53, semifinale alle 21.10), allo stadio Guidobaldi la concentrazione si taglia col coltello. Da una parte c’è l’Olympic Training Camp, che è davvero (quasi) al completo, con l’arrivo anche della statunitense Nia Ali (in allenamento sulla pista reatina insieme al marito Andre De Grasse), in attesa del gruppo di 17 staffettisti cinesi (le due 4x100 maschile e femminile, insieme ai rispettivi staff). Dall’altra parte, l’attenzione è invece di nuovo tutta riservata a Jacobs: se infatti statunitensi, canadesi, giapponesi e cinesi gli Europei li guardereranno in televisione (dal 7 al 12 giugno), il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 di Tokyo 2021 è pronto, da oggi, a raggiungere la squadra azzurra di stanza ormai da giorni nella Capitale.

I pronostici. A ragionare sulle possibilità di Jacobs di confermare crono fatti registrare tre e due anni fa è stato, in questi giorni, il coach Rana Reider, tracciando un parallelo tra gli Europei di Monaco 2022 e le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il ragionamento di Reider confronta lo stato di grazia di Monaco con quello che Jacobs potrebbe sfoggiare sabato a Roma, e l’apice di Tokyo 2021, che lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro potrebbe replicare alle Olimpiadi di Parigi ad agosto. E a testimoniare che l’attenzione sia adesso rivolta tutta a sabato sono stati, ieri mattina, anche i test svolti da due responsabili dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, che hanno sovrapposto con dei sensori le linee laterali della penultima corsia, la numero 7, per una lunghezza di circa 30-40 metri, entro i quali Jacobs ha ripetutamente corso scattando dai blocchi di partenza. Obiettivo, misurare tutti i parametri utili a verificare lo stato di salute della corsa: dalla potenza alla velocità, fino agli angoli di appoggio utilizzati durante la volata in pista.

Le riprese. A lanciare gli Europei di Roma - ma con un focus molto più centrato sulle attività dell’Olympic Training Camp - sarà anche il Tg Uno, che ieri mattina ha inviato a Rieti due operatori per riprendere la sessione d’allenamento guidata da Reider, realizzando anche l’intervista al saltatore reatino Mattia Furlani il quale, dopo il record mondiale Under 20 fatto registrare al Meeting di Savona il 15 maggio, sarà tra le stelle di punta della pattuglia azzurra pronta a gareggiare a Roma.