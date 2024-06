Rieti, vinti oltre 59mila euro al Superenalotto

RIETI - La dea bendata del gioco torna a baciare Rieti. Questa volta attraverso il Superenalotto.

Nell'estrazione di martedì 4 giugno, a Rieti, è stata registrata una vincita di 59.385,79 euro, con un 5 al concorso. La scheda, con il sistema Premium 2000, è stata giocata nella tabaccheria Franca in via Rosatelli a Rieti: il punto vendita di Madonna del Cuore già in passato aveva avuto diverse vincite.

Superenalotto e Gratta e vinci, negli ultimi anni, hanno visto diverse vincite a Rieti e in provincia, come a Casaprota, fino a 500mila euro. Vincite meno frequenti, dopo l'exploit del 2006 con il primo premio a Magliano Sabina, per la Lotteria Italia.