Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Condanna confermata, ma pena ridotta, in Appello, per l’unico imputato rimasto in vita nel processo per il crollo, nel terremoto del 24 agosto 2016, dell’hotel Roma di Amatrice. Una riduzione di pena contestata da un’associazione di familiari delle vittime.

La decisione. L’ingegner Ottaviano Boni, all’epoca dei fatti, progettista strutturale e direttore dei lavori, unico imputato ancora in vita tra i quattro individuati dalla Procura Rieti come presunti responsabili per il crollo dell’hotel Roma di Amatrice, a seguito del terremoto del 2016, ha visto confermata la condanna per crollo colposo e omicidio colposo, ma per la morte di una sola delle sette vittime nell’albergo, deceduta successivamente al crollo, nel novembre 2016. Per le altre sei vittime, è stata dichiarata la prescrizione e la pena finale è stata quindi ridotta da 5 anni e 6 mesi, sentenza di primo grado, a due anni e sei mesi.

Le reazioni. L’Associazione 3.36 per Barbara e Matteo, due delle vittime nel crollo dell’albergo - Barbara Marinelli e Matteo Gianlorenzi - è tornata in campo per ribadire con forza la propria posizione e amarezza per le conseguenze causate dalla giustizia-lumaca. «Il reato di omicidio colposo ai danni di sei vittime, tra cui Barbara e Matteo, si è prescritto anche grazie alle lungaggini della giustizia italiana e ai numerosi rinvii che hanno caratterizzato il processo di Appello». Boni, in passato direttore dei lavori, come ricordato dalla difesa, «si occupò di un intervento parziale, un piccolo ampliamento laterale tra il 1973 ed il 1975».

L’Associazione, nata con la volontà di promuovere iniziative benefiche, supportare le attività della Protezione civile, sensibilizzando all’altruismo e al volontariato, promuovendo inoltre iniziative culturali, ribadisce il proprio sconforto: «Come Associazione, vogliamo esprimere la nostra indignazione per l’ennesima ingiustizia - spiegano. - O meglio, per l’ennesima offesa alle morti provocate dal crollo di un hotel che era stato riconosciuto come luogo sicuro in caso di calamità naturale, dove le persone avrebbero dovuto radunarsi in situazioni di pericolo e che, invece, sotto il peso di riconosciute responsabilità che si sono protratte nel corso dei decenni, è crollato».

Il processo era partito nell’autunno del 2021, cinque anni dopo il terremoto. A novembre 2022, la sentenza di primo grado con la condanna dell’unico imputato rimasto in vita e ora la condanna, con pena ridotta, in Appello.