Martedì 4 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Un secondo parcheggio e la disponibilità a portare da 4 a 10 gli stalli, gratuiti, per i veicoli delle persone con disabilità. Atmosfera collaborativa e diverse soluzioni al vaglio, a seguito della commissione consiliare “Sanità, Sicurezza, Assistenza sociale e Lavoro”, che si è riunita ieri al Comune di Rieti, su richiesta del presidente Giovanni Grillo e della vicepresidente Annacarla Purificati.

Lo scenario. All’ordine del giorno, il tema dei parcheggi per disabili e la viabilità nella zona a servizio dell’ospedale de Lellis di Rieti. La questione, sollevata e approfondita da Il Messaggero, era nata dall’apposizione di un cartello a ridosso del parcheggio di via Baroni, gestito dalla ditta Aj Mobilità su concessione del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti. Una comunicazione che aveva suscitato le proteste dell’utenza e delle associazioni sociali e di volontariato, poiché informava i cittadini che anche i portatori di disabilità, in possesso di contrassegno, avrebbero dovuto pagare il ticket d’ingresso al parcheggio a servizio dell’ospedale, a partire dal 13 maggio. Un cartello poi tolto, che aveva suscitato dubbi e polemiche, e a seguito del quale la consigliera comunale Purificati era intervenuta, interpellando il Consorzio e informando il Comune, con la riunione della commissione. «Sono soddisfatta da quanto emerso - dichiara Purificati. - Sono intervenuti l’amministratore della AJ Mobilità, Sergio Sabatini, il rappresentante del Consorzio unico del Lazio, Daniele De Angelis e, per la Asl di Rieti, Massimiliano Angelucci, Sergio De Marco e Rita Giovangiacomo, tutti disponibili al confronto e alla soluzione delle problematiche su urbanistica e sosta disabili del de Lellis».

Gli esiti. Aj Mobilità realizzerà un nuovo parcheggio a servizio dell’ospedale, entro fine 2024, in un’area adiacente a quello esistente, e sarà collegato con un camminamento pedonale all’ingresso del presidio. Per l’attuale parcheggio di via Baroni, l’azienda si è resa disponibile ad aumentare gli stalli di sosta per portatori di handicap dai 4 previsti per legge arrivando a 10, accessibili a titolo gratuito. La Asl di Rieti si è riservata di fornire entro 40 giorni uno studio di fattibilità che comprenda l’aumento degli spazi di sosta per i disabili. Saranno intensificati i controlli delle guardie giurate all’ingresso e pensate soluzioni per tamponare la situazione prima dell’apertura del nuovo parcheggio. Per la viabilità circostante e la realizzazione di un’eventuale rotatoria, la dirigente della polizia municipale di Rieti, Sonia Salvi, presente in commissione, si è messa a disposizione per verificare le competenze delle strade che si incrociano intorno all’ospedale. Questo per pensare eventuali nuove soluzioni urbanistiche e gestire il controllo della zona, anche in merito alla sosta delle auto ai margini delle carreggiate, in zone non consentite. Si pensa anche all’apposizione di new jersey, ma non prima di aver verificato i margini di manovra di mezzi di trasporto pubblico e ambulanze.