Bomba demografica Usa, anziani stanno per superare i bambini. Nel 2050 gli over 65 saranno 82 milioni (contro i 58 di oggi)

Un fenomeno globale, una bomba demografica. La natalità scende in tutti i Paesi (eccetto la Svezia in Occidente), ma anche gli Usa stanno messi male. Secondo Newsweek gli esperti hanno lanciato l'allarme "tsunami d’argento” in America: la popolazione sta invecchiando e subirà un enorme cambiamento demografico nel prossimo futuro. Recenti scoperte dell’US Census Bureau indicano che entro il 2035 gli anziani supereranno il numero i bambini: una novità assoluta nella storia degli Stati Uniti.

Chiaramente «i cambiamenti imminenti potrebbero portare a una serie di problemi, con un aumento della domanda sui servizi sanitari, sulla forza lavoro in generale e sull’economia», hanno detto gli analisti a Newsweek. Ma è un dato a luci e ombre. Non tutto è negativo, poiché possono sorgere anche opportunità. Secondo il Population Reference Bureau (PRB), la popolazione statunitense è già più anziana di quanto lo sia mai stata. Inoltre, si prevede che il numero di americani di età pari o superiore a 65 anni aumenterà da 58 milioni nel 2022 a 82 milioni entro il 2050 – un aumento del 47% – e si prevede che la quota della fascia di età pari o superiore a 65 anni rispetto alla popolazione totale aumenterà: dal 17% al 23%, secondo la PRB.

Gli altri Paesi

Gli Stati Uniti non sono l’unico paese con una popolazione che invecchia. Nel gennaio 2023, l'Ufficio nazionale di statistica cinese ha rivelato che la sua popolazione era diminuita per la prima volta da decenni, scendendo di circa 850.000 unità nel 2022. In Giappone, le proiezioni dell'inizio di quest'anno suggeriscono che la sua popolazione potrebbe diminuire di circa il 30% a 87 milioni entro il 2070, con gli anziani di età pari o superiore a 65 anni che costituiscono il 40% della popolazione. Un cambiamento non dissimile da questi potrebbe essere in arrivo per l’America. «L'imminente cambiamento demografico, in cui gli anziani negli Stati Uniti supereranno i bambini per la prima volta nella storia, presenta sfide e opportunità significative a livello sociale ed economico», ha detto a Newsweek Patrick Mish, amministratore delegato della società di servizi sociali SilverStay . «Si prevede che questo cambiamento, spesso chiamato lo “tsunami d'argento”, avrà un profondo impatto su molteplici aspetti della società».

Vivere più a lungo è spesso considerato una benedizione: una vita lunga, ricca e fortunata è un privilegio non concesso a tutti. Ma ciò non significa che sia privo di sfide, per l’individuo e per la società nel suo complesso, con gli esperti interrogati da Newsweek sul cambiamento in arrivo che solleva due principali aree di preoccupazione: l’economia e il benessere degli americani più anziani. «Come gerontologo, ci sono due cose che mi preoccupano maggiormente in una società in cui gli anziani sono più numerosi dei giovani», ha dichiarato la dottoressa Kylie Meyer, assistente professore alla Case Western Reserve University in Ohio. «Il panorama già impegnativo nel settore dell'assistenza agli anziani è destinato a peggiorare a meno che non si intraprendano azioni - ancora Meyer - Una questione chiave è la mancanza di disponibilità di operatori sanitari formali e familiari per le persone anziane che vivono con malattie croniche. Un numero maggiore di anziani potrebbe rimanere senza assistenza, o i membri più giovani della famiglia potrebbero trovarsi ulteriormente a corto di risorse finanziarie per aiutare i parenti più anziani».

Il rapporto

Un rapporto dello Schwartz Center for Economic Policy Analysis ha rilevato che nel 2020 circa 20 milioni di americani di età pari o superiore a 55 anni avevano bisogno di assistenza nelle attività quotidiane, come preparare pasti adeguati o usare il bagno, necessarie per vivere una vita indipendente.

«È possibile che i benefici vengano ridotti o che l'età di ammissibilità venga aumentata», ha continuato, citando metodi ampiamente discussi per risolvere l'imminente burrone dei finanziamenti della previdenza sociale. Ma Meyer ammette che entrambi i metodi «potrebbero aumentare la povertà in età avanzata». Anche la salute generale della generazione più anziana è una delle principali preoccupazioni. «Grazie ai progressi nella tecnologia medica, le persone vivono più a lungo che mai», ha detto a Newsweek il dottor Gary Small, presidente di psichiatria presso l'Hackensack University Medical Center nel New Jersey. Sfortunatamente, i nostri corpi e il nostro cervello non sono stati progettati per funzionare in modo efficiente per tutta la durata dell'aspettativa di vita media odierna, quindi le persone vivono più a lungo ma non necessariamente meglio. «Il morbo di Alzheimer, il diabete, il cancro e numerose altre malattie legate all'età portano alla disabilità e alla dipendenza, e relativamente meno bambini adulti che mai sono disponibili per assistere nell'assistenza: il peso economico ed emotivo di queste tendenze è scoraggiante».

E le malattie legate all’età metteranno a dura prova i sistemi sanitari. «Con l'invecchiamento della popolazione, la domanda di servizi sanitari aumenterà sostanzialmente, in particolare quelli legati a condizioni legate all'età come demenza, artrite, malattie cardiache e cancro - ha spiegato Mish di SilverStay - Ciò richiederà una significativa espansione delle infrastrutture e dei servizi sanitari, comprese strutture e servizi di assistenza più specializzati», e tutto ciò avrà un impatto sull'economia nazionale, ha affermato. Le ricadute economiche sono chiare: all’invecchiamento della popolazione corrisponde un calo del lavoro e della spesa, con conseguenti minori entrate fiscali sul reddito e sulle vendite. Come ha menzionato Meyer, la Social Security Administration – già piena di preoccupazioni per un imminente baratro di finanziamenti che vedrà l’agenzia andare effettivamente in bancarotta entro il 2035 a meno che i legislatori non agiscano – ha già ammesso, più di dieci anni fa, che dovrà affrontare un futuro finanziamento crisi a causa del numero di anziani, molti dei quali potrebbero non lavorare o pagare le tasse sul reddito da lavoro. «Mentre l'enorme popolazione dei Baby Boomer va in pensione, raggiungendo probabilmente il massimo storico per i pensionamenti negli Stati Uniti nel 2024, stiamo entrando in un periodo in cui milioni di lavoratori altamente esperti e ad alte prestazioni passeranno dall'essere produttori a essere consumatori - spiega Ron Hetrick, economista del lavoro senior presso la società di analisi di mercato Lightcast - Un gran numero di pensionati non è un problema in sé; il problema è la proporzione tra pensionati e nuovi lavoratori. Questo perché quando le persone vanno in pensione, la loro domanda di beni e servizi rimane elevata, ma ora avremo significativamente meno persone a fornire tali beni e servizi in futuro».

Gli interventi

Cosa si può fare? Gli esperti non sono tutti pessimisti riguardo al cambiamento demografico. Secondo Hetrick, rivolgere un’attenzione positiva alle generazioni più giovani aiuterà a colmare il divario economico. «Attrarre e trattenere i giovani talenti sarà la misura del successo regionale - commenta - Se una comunità sta perdendo i suoi giovani, a causa del basso tasso di natalità o della migrazione verso altre regioni, mentre la popolazione anziana resta ferma, quella regione si troverà in difficoltà economiche». Hetrick spiega che «il lavoro non manca», come confermato da una recente ricerca della Camera di commercio degli Stati Uniti, in particolare a causa delle "Grandi dimissioni" o del "Grande rimpasto" dei lavoratori durante la pandemia di coronavirus. «Negli Stati Uniti ci sono molti più laureati che posti di lavoro che attualmente ne richiedono uno, quindi, con i giovani che sostituiranno i pensionati, abbinare l'offerta di talenti alla domanda dei datori di lavoro sarà assolutamente fondamentale». Anche altri ritengono che i cambiamenti offrano effettivamente un’opportunità di innovazione, nonostante le sfide. Henry Criss, amministratore delegato del Fraum Center for Restorative Health, ha affermato che si tratta di «un'opportunità per innovare il modo in cui forniamo assistenza medica e adottiamo nuove tecnologie per migliorare l'accesso e il trattamento. Stiamo espandendo servizi come la telemedicina e esaminando nuove tecnologie mediche».

Ma indipendentemente da come garantire un futuro più prospero sia alle generazioni più anziane che a quelle più giovani, gli esperti concordano sul fatto che i cambiamenti devono avvenire prima piuttosto che dopo. L'avvocato specializzato in lesioni personali Matthew Clark ha dichiarato a Newsweek che i cambiamenti politici che «incoraggiano gli anziani a rimanere attivi e impegnati» li manterranno nel mondo del lavoro più a lungo, avvantaggiando così l'economia. «Un'idea è quella di aumentare l'età pensionabile, in modo che le persone possano continuare a lavorare se lo desiderano - ha suggerito - Potremmo anche dare incentivi alle aziende che offrono orari flessibili e formazione per i lavoratori anziani. La chiave è vedere la nostra popolazione anziana come una risorsa, non un peso».