Martedì 23 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Vanno avanti le attività della rete d’impresa “Porta Romana”, costituita da 55 attività imprenditoriali, posizionate nelle strade dell’omonimo quartiere della città capoluogo. Una delle iniziative messe in campo e in corso di realizzazione in questi giorni, dopo il vaglio delle autorità competenti, è il progetto sulla sicurezza.

Le modalità. L’azienda Buzzi, infatti, sta istallando 18 telecamere tecnologicamente avanzate nel quartiere, nel quadrante sud di Rieti, a ridosso del centro storico. Quasi il triplo di quelle originariamente previste nel progetto, che hanno l’obiettivo di rassicurare titolari delle attività produttive, cittadine e cittadine. «Le telecamere, integrate a quelle preesistenti, agiranno come deterrente rispetto ad atti vandalici e illeciti, entrambi sempre più frequenti nel quartiere - spiegano dalla Cna di Rieti, diretta da Enza Bufacchi. - Per far conoscere il quartiere e dare valore alle attività imprenditoriali, il progetto prevede numerose altre azioni che sono in corso di preparazione e delle quali daremo comunicazione in prossimità del loro svolgimento».

Il progetto. Il progetto della rete d’impresa, del quale è titolare il Comune della città capoluogo, è stato finanziato dalla Regione Lazio, nell’ambito dei programmi relativi alle “reti di imprese tra attività economiche” e ha l’obiettivo di rendere più attrattive le attività incluse nella rete, attraverso una serie di iniziative che miglioreranno la conoscenza, l’accoglienza e la sicurezza del quartiere. Il progetto, inoltre, ha l’obiettivo di valorizzare le imprese aderenti al contratto di rete, attraverso azioni di marketing, l’aumento dei servizi offerti ai clienti e il miglioramento dello spazio urbano, coincidente con uno dei principali accessi alla città, quello di Porta romana, appunto.

In totale, sono sei le reti di impresa reatine ammesse e finanziate dalla Regione Lazio. In particolare, si tratta delle reti denominate Consorzio Terminillo in rete, Rieti rete verde, Rete Porta Romana, Rete Porta Conca universitaria, I prodotti della Riserva e Consorzio Rieti C’entro.