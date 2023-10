Mercoledì 18 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Si indaga sulla pista di una gang romana di professionisti in riferimento al colpo messo a segno nel supermarket “Tigre” di Scandriglia di via Salaria Vecchia. Una banda che, verosimilmente, potrebbe aver messo la firma su almeno altri due furti avvenuti in Sabina, tra Poggio Mirteto e Montopoli. Indagini dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, a partire dai filmati del circuito di videosorveglianza interno ed esterno del punto vendita.

Ad avvalorare la tesi - con cinque persone filmate dalle telecamere del supermarket - il successivo rinvenimento della cassaforte, aperta e svuotata dei contanti, nelle vicinanze di Fiano Romano. Che si tratti di soggetti con una certa “professionalità” criminale e competenze specifiche nel settore, si è evinto dalla modalità di azione del quintetto che ha messo a segno il colpo in meno di tre minuti e con l’impianto acustico di allarme in funzionamento nel cuore della notte. Gli ignoti erano irriconoscibili anche nei minimi dettagli, con il volto incappucciato. Da quanto è stato possibile visionare sulle immagini delle telecamere di sicurezza, i malviventi, prima di entrare in azione, hanno indugiato almeno 4 o 5 minuti guardando con attenzione l’interno del supermarket dalle vetrate esterne, per decidere da quale parte entrare al poter ottimizzare i tempi del blitz andando dritti verso l’obiettivo. Con un grimaldello e un altro arnese da scasso hanno forzato la porta del locale macelleria e si sono diretti, in tre e in fretta, verso l’ufficio amministrativo da dove hanno sottratto la pesante cassaforte mentre gli altri due, fuori, facevano da “palo”. La seconda cassaforte, provvista di ancoraggi, non è stata toccata. Gli scassinatori, inoltre, sembra che abbiano utilizzato un veicolo di colore nero, già visto in Sabina e nel Lazio in occasione di altri furti.