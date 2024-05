Il Cantalice dei giovani punta a chiudere bene il campionato. Patacchiola: «Daremo come sempre il massimo»

RIETI - Il Cantalice gioca al Green Park la sua ultima gara stagionale in un orario diverso dal solito: alle 12 i biancorossi ospitano il Tor Lupara ormai retrocesso in Prima categoria.

Match che si prospetta a ritmi non troppo alti. I reatini salvi non possono chiedere più nulla al campionato se non i tre punti per scalare una posizione in classifica. Tanto spazio ai giovani che si sono distinti in questa stagione del Cantalice. Il Tor Lupara dovrebbe presentarsi alla gara per onorare fino all’ultimo questo campionato.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Domenica sarà l'ultima gara della stagione. È normale che ci sia un po’ di rilassamento, però il campionato va onorato fino alla fine».