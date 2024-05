Il 5 maggio l’Azione cattolica diocesana di Rieti appoggerà Telethon

RIETI - Domenica 5 maggio, l’Azione Cattolica diocesana di Rieti appoggerà Telethon, in collaborazione con i volontari della famosa Fondazione impegnata a favore della ricerca. Con grande gioia i volontari vi aspettano a Rieti nelle parrocchie Regina Pacis, Santa Maria Madre della Chiesa (Micioccoli) e Santa Barbara in Agro (Chiesa Nuova), nonché ad Apoleggia, nella parrocchia San Michele Arcangelo per sostenere la grande famiglia di Telethon.

«Papa Francesco, nell'incontro nazionale dello scorso 25 aprile, ci ha esortato a farci abbraccio: l’abbraccio che manca, l’abbraccio che salva e l’abbraccio che cambia la vita - dice l'Azione Cattolica reatina - Iniziamo dunque un piccolo gesto per manifestare “braccia aperte” verso le fragilità dei fratelli...e vi aspettiamo tutti».