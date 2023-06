La Cna Rieti incontra il commissario Castelli: il focus sulla normativa relativa alla ricostruzione

RIETI - Il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha incontrato oggi nella sede della Cna di Rieti la Presidente Claudia Gentile e la Direttrice Vincenza Bufacchi.

Durante l'incontro sono stati sottoposti al Commissario una serie di problemi segnalati più volte dalle imprese associate e che sono di ostacolo al processo della ricostruzione.

Al termine della riunione il Commissario Castelli ha dichiarato: «Oggi pomeriggio, in un clima molto costruttivo, abbiamo approfondito problematiche connesse al possibile miglioramento della normativa relativa alla ricostruzione, anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico e dell'impiantistica. Inoltre, con la Presidente Gentile abbiamo convenuto circa la necessità di stimolare e di attivare consigli e consulenze in favore della stazione appaltante, per fare in modo che la ricostruzione possa sempre di più riconoscere il ruolo delle imprese del territorio. Infine, tutti concordiamo circa l'opportunità di mettere in campo tutte le azioni possibili per dare continuità a istituti come il credito d'imposta, la zona franca urbana e NextAppennino, che necessitano di maggiori risorse».