Al Valletonda clima di festa per Poggio Mirteto-Fc Rieti ma entrambe vogliono chiudere in bellezza. I tecnici a confronto

RIETI - Il campionato di Promozione giunge alla sua ultima giornata. Fra le reatine, alle 11 al Valletonda va in scena il derby tra i padroni di casa del Poggio Mirteto e gli ormai vincitori del torneo, il Rieti.

Un derby tutto reatino che ha il sapore di fine stagione. Entrambe le formazioni hanno raggiunto gli obiettivi stagionali. I mirtensi si sono salvati con due giornate di anticipo, gli amarantocelesti proprio nella precedente uscita, allo Scopigno contro il Valle del Peschiera, hanno festeggiato la vittoria del campionato dopo un lunghissimo testa a testa col Monterotondo. Si prevede una bella giornata di sport e serenità, poi si inizierà a pensare al futuro.

Le parole del tecnico dei sabini Federico Chini

«Siamo felici per il traguardo ottenuto, i miei complimenti ai ragazzi perché ci hanno sempre creduto. Potevamo raggiungerlo prima ma non sempre le cose sono andate per il verso giusto. I complimenti vanno tutti ai ragazzi. Nelle ultime sette partite abbiamo raggiunto sei risultati utili consecutivi ad eccezione della sconfitta col Riano, i ragazzi sono andati oltre quello che potevano fare tra infortuni ed altre problematiche, li ringrazio di cuore.

Complimenti che faccio anche alla prima della classe e vincitrice del campionato, il Rieti. Noi vogliamo onorare fino alla fine il campionato, affrontiamo una grande squadra e non sarà semplicissimo ma abbiamo ancora tanta voglia».

Le parole del tecnico amarantoceleste Fabrizio Ferrazzoli

“L’obiettivo è stato raggiunto e ho dato ai ragazzi un po’ di giorni di riposo. L’unico allenamento svolto è stato quello del venerdì, un modo per rivederci dopo la festa. Domenica, contro il Poggio Mirteto, i ragazzi devono scendere in campo per divertirsi ma onorando e rispettando il campionato. Io, da quando sono sulla panchina del Rieti, non ho mai perso e vorrei portare a casa questo obiettivo personale».