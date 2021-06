Rieti Sport Festival, skiroll ad Amatrice fra mille emozioni, Rieti candidata a ospitare tappa mondiale. Foto

RIETI - Una splendida giornata di sport, ma anche di rinascita per il territorio di Amatrice. Il terzo atto della quattro giorni del Rieti Sport Festival ha portato alla ribalta una disciplina forse poco nota come lo Skiroll, ma soprattutto lo ha fatto ad Amatrice, in una mattinata che ha segnato un altro passo importante verso la rinascita.

APPROFONDIMENTI RIETI Le emozioni della giornata

Tanti gli atleti che hanno partecipato a questa tappa della Cappa Italia, aperta da Giorgio Rocca, ma anche dalla deposizione di una corona di fiori presso il monumento in memoria dei caduti del sisma. Grande trasporto emotivo da parte degli atleti e dei vertici della Fisi, che anche attraverso la giornata odierna va cementando in maniera sempre più forte il rapporto con il Rieti Sport Festival.

Al programma della mattinata ad Amatrice ha fatto seguito quello pomeridiano al teatro Flavio Vespasiano, che si è aperto con la musica di Davide Rossi intorno alle 18. È proprio Giorgio Rocca, che al mattino aveva dato lo start alla gara di Skiroll, ha raccontato sul palco della sua nuova vita da imprenditore e maestro di sci: «Cosa sia più difficile? Beh difficile dirlo, di sicuro conta molto la passione che ci metti. Voglio che chi prende lezioni da me capisca e percepisca che c’è passione in quello che faccio». Rocca, non una novità per il Rieti Sport Festival, ha ricevuto il premio e, come detto, inaugurato il programma pomeridiano.

Il secondo ospite sul palco è stato invece Stefano Pecci, che ha lanciato la prossima edizione della K42 sul Terminillo: «Stiamo avendo un grande riscontro di partecipazione - ha spiegato- viste le restrizioni dovute al Covid abbiamo deciso di darci un tetto di 250 partecipanti, che credo raggiungeremo molto presto».

Il momento clou del programma pomeridiano è stato però il lancio della candidatura di Rieti per una tappa della Coppa del Mondo in programma nel 2022. Sul palco il responsabile della comunicazione della FISI Max Vergani, il direttore tecnico della nazionale Michel Rainer, il presidente della Fisi Flavio Roda ma, soprattutto, il presidente della sottocommissione Fis Martin Niklass, che non si è sbilanciato: «Non sono solamente io a decidere sull’assegnazione, sicuramente parliamo di un territorio che ha grandi potenzialità, ma ci sono tanti aspetti da valutare per la assegnazione, e lo faremo».

Prima di chiudere il pomeriggio al teatro anche gli atleti ed i campioni dello Skiroll, grandi e piccoli, che hanno portato la platea a conoscere maggiori dettagli di una disciplina in forte espansione e che raccoglie consensi sempre crescenti. Prima della chiusura, ancora spazio alla musica, con la splendida voce di Davide Rossi a chiudere il cerchio su un sabato di grandissimi contenuti, sportivi e non solo.