Amatrice Rieti, trasferta insidiosa contro l'Astrea. Gardini: «Squadra indecifrabile, serve concentrazione»

RIETI - Torna il campionato di Eccellenza dopo la lunga sosta pasquale, torna anche la sfida a distanza tra W3 Maccarese, Montespaccato e Amatrice Rieti, tre squadre in due punti con cinque gare a disposizione per prevalere l'una sull'altra.

Per gli amarantocelesti il primo impegno dei cinque rimasti è la trasferta mattutina (ore 11) sul campo dell'Astrea, una squadra storicamente ostica per il calcio reatino, ma alla portata di Rossi e compagni. Tranne lo squalificato Danilo, squadra al gran completo per dare l'assalto ai tre punti.

«Dobbiamo riattaccare subito la spina - commenta Aldo Gardini, tecnico dei reatini - perché ci aspettano cinque finali. L'Astrea? Squadra difficile da decifrare perché alterna prestazioni sorprendenti a gare mediocri. È un avversario 'alla giornata' e questo significa che andrà affrontata con la massima attenzione senza fare troppi calcoli e senza abbassare la guardia. Sappiamo che la vittoria del campionato non dipende più da noi stessi: vinciamole tutte, poi tireremo le somme».