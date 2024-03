Studenteschi di scacchi, la Merini conquista il bronzo

RIETI - La fase provinciale del torneo studentesco di scacchi promuove anche quest’anno l’Alda Merini alla finale regionale per le scuole secondarie di I grado. Sabato 23 marzo una lunga giornata piena di incontri ed emozioni ha visto sia la formazione femminile, sia quella maschile salire sul terzo gradino del podio, staccando così il pass per il torneo che decreterà le scuole vincitrici del Lazio e le qualificazioni per la finale nazionale.

Nelle aule della succursale del Liceo Jucci, presso il PalaMalfatti, le nostre scacchiere si sono ben difese, con due squadre compatte composte da Lorenzo Valentini, Nico Franceschini, Riccardo Ametta, Simone De Cicco, Giorgio Orfei e Stefan Alexandru Vascan per la maschile e da Maria Sole Giuliani, Elisa Paciucci, Giorgia Tosoni, Aurora Aguzzi, Sara Bastioni e Syria Silvestri per la femminile. Nel corso della mattinata i turni di gioco si sono susseguiti tra successi e battute d’arresto.

Entrambe le squadre si sono difese con orgoglio.

In vantaggio nella prima fase del torneo, le ragazze riescono a mantenersi tra le posizioni di testa anche dopo la pausa. Gara solida anche per i ragazzi, che confermano la loro grande passione per questa disciplina affascinante. Una bella soddisfazione per la professoressa Marialuisa Iacuitto e per il professor Fabio Adriani, che si sono alternati alla guida delle formazioni dell’Alda Merini nell’arco della giornata conclusa con le premiazioni a metà pomeriggio.

«Un ringraziamento al dirigente scolastico, la professoressa Irene Di Marco, per l’importanza data a questo progetto che rappresenta un punto fermo nella nostra offerta formativa e che sta dando, anno dopo anno, tante opportunità di affermazione per alunni ed alunne che si avvicinano al mondo degli scacchi».