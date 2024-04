Amatrice Rieti, un rullo compressore: Astrea senza scampo (0-3). Doppietta di Rossi, poi Felici nella ripresa

RIETI - Daniel Rossi bussa due volte e l'Astrea deve arrendersi all'Amatrice Rieti col punteggio di 3-0, arrotondato nella ripresa dalla rete di Felici. Per la formazione amarantoceleste, la 30esima giornata coincide con una vittoria preziosa in chiave-promozione, perché tiene i reatini in scia al Montespaccato che nel finale sbanca il campo del Villalba (1-0 gol di Giusto) in attesa di consocere l'esito di Pescatori Ostia-W3 Maccarese (in programma nel pomeriggio). Dalle retrovie tiene botta il Pomezia che fa prevalere il fattore-campo sul Campus Eur (2-1) e resta a due punti dagli amarantocelesti.

La cronaca

Con Alessandro squalificato, Gardini assegna la terza maglia del tridente a Mattei, con bomber Rossi al centro e Sarritzu a destra, mentre sulla mediana comanda Diarrà con De Fato.

Partita a senso unico che si sblocca già al 10' grazie a Rossi, il quale sottoporta non perdona. Alla mezz'ora l'attaccante capitolino si ripete e il 2-0 con cui si va a riposo è un segnale di resa per i ministeriali. In avvio di ripresa ecco il tris di Felici, che al 56' chiude definitivamente i giochi, rendendo praticamente inutile l'ultimo terzo di gara.

Prossimo turno

Tra sette giorni l'Amatrice Rieti tornerà allo Scopigno per vedersela contro quello stesso Villalba che stamattina è stato capace di dare del filo da torcere proprio al Montespaccato arrendendosi solo in pieno recupero.