“Su jemo a Termenillu” risuona in chiave Ska grazie agli Skaperol e alla band bergamasca Gli Arpioni

RIETI - Quattro parole: “Su jemo a Termenillu” ed è subito aria di casa. Il brano della tradizione popolare reatina, scritto da Pier Luigi Mariani e musicato da Giovanni Marconicchio, risuona in chiave Ska grazie agli Skaperol e alla band bergamasca Gli Arpioni. Un’accoppiata non casuale: il frontman del gruppo lombardo è infatti Stefano “Kino” Ferri, che rivendica le sue origini reatine e ricorda con affetto le giornate trascorse al Terminillo. «“Invito al Terminillo” mi ricorda l’infanzia, la cantavamo con tutta la famiglia durante i picnic domenicali – racconta – è per questo che non mi sento mai ospite al Terminillo: insieme alla canzone, la montagna fa parte del mio vissuto e delle mie origini».





Un processo di rivisitazione supportato dal mixaggio del bergamasco Francesco Matano e che ha impegnato i musicisti anche sul territorio, raccogliendo le testimonianze di chi vive il Terminillo quotidianamente, cogliendo l’amore di tutti per la montagna e anche i loro malumori legati allo stato di abbandono a volte riscontrato. «Abbiamo voluto realizzare un video dove, oltre ai componenti della band, intervengono anche alcune realtà presenti sul territorio, per fare un corale invito al Terminillo» spiegano gli Skaperol, estendendo i ringraziamenti anche a tutte le altre realtà che non sono riusciti a raggiungere per motivi tempistici e di logistica.Un lavoro, quello delle due band, accompagnato da un videoclip fatto da Martina Angeletti e Marco Cisamolo, in uscita domani su Youtube e anticipato da un live questa sera, alle 21.30 presso lo Sporting Club Terminillo, per assistere al quale è gradita la prenotazione. Sarà sicuramente interessante scoprire “Invito al Terminillo” in una chiave inedita, che testimonia anche quanto i canti tradizionali non passino mai di moda.