Il karma secondo il cantautore Sartini: ecco “La conseguenza principale”

RIETI - “La conseguenza principale di chi fa male è il dolore”. Così il cantautore reatino Sartini dice la sua sul karma, con il nuovo brano recentemente uscito sulle piattaforme digitali, dal titolo “La conseguenza principale”. Un sound scanzonato e leggero che accompagna un testo significativo: Sartini apre infatti una riflessione sul circolo vizioso che si instaura quando si risponde al male con altro male.

Quello che viene tirato in ballo è insomma il karma, concetto originario della cultura indiana: «Ogni azione che compiamo non è mai un atto isolato ma si riflette in conseguenze – più o meno tangibili – che coinvolgono anche altre persone», si legge nella descrizione del nuovo pezzo, già presente su Youtube e Spotify con le prime visualizzazioni.



Così il cantautore nostrano aggiunge un altro brano al suo repertorio, che negli anni lo ha portato a calcare palchi importanti, come quello del Mei nel 2015 dove si classifica “Miglior voce emergente”, arrivando poi secondo nel talent “Dallo stornello al rap” su Radio Rai live nel 2018. Da lì l’esperienza da solista che inizia nel 2020 con l’album “Periferie a sud dell’anima” e le esibizioni in tutta Italia, in apertura ad artisti come Edoardo Bennato, Bandabardò e Sud Sound System tra gli altri.



Ancora tante date nell’agenda estiva di Sartini, che toccherà anche il Reatino con l’esibizione del 14 luglio ad Osteria Nuova e quella del 12 agosto a Toffia.