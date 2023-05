Il nuovo brano dei Subuteo è pronto per fare il pieno di click: ecco “Entrarti in testa”

RIETI - Si arricchisce il repertorio dei Subuteo con “Entrarti in testa”, da oggi disponibile sulle piattaforme online. Un pezzo ritmato per raccontare l’innamoramento di un ragazzo, deciso ad entrare nella testa della sua lei “come una medicina, come una birra fresca”, per citare un verso del testo. Tanta la curiosità destata anche tramite i canali social, dai quali si chiedeva ai followers di indovinare il titolo del brano: un metodo efficace per attirare l'attenzione degli ascoltatori, poi le doti musicali di Francesco Carones e Nicola Miccadei, con la produzione di Wholecar Studio, hanno fatto il resto.



Sonorità pop-rock e anche qualche nota di musica elettronica: “Entrarti in testa” ha tutti i presupposti per fare il pieno di click nel corso dell’estate, ma anche per far ballare gli spettatori sotto il palco.

Cresce l'attesa per l'uscita del videoclip su Youtube, mentre sono già in vista le prossime date del duo, atteso al Palasojourner domenica prossima per esibirsi durante l’intervallo di Real Sebastiani – Raggisolaris Faenza. Un assaggio di quanto accadrà nei prossimi mesi durante gli eventi live della band, in attesa di altri singoli da inserire in scaletta.