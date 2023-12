Ultimo festeggia l'uscita del nuovo singolo "Occhi lucidi" con una speciale performance a Napoli

È uscito venerdì 1° dicembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il nuovo inedito di Ultimo dal titolo "Occhi lucidi". Testo e musica del cantautore romano Niccolò Moriconi, che ancora una volta sorprende con un brano di grande impatto e forte emotività.

«Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili», canta Ultimo in questa ballad potentissima, accompagnata dal videoclip ufficiale (diretto da Younuts! – Antonio Usbergo e Niccolò Celaia – e prodotto da MAESTRO & Think Cattleya), dove al suo fianco compare come guest d’eccellenza l’attrice Maria Esposito, la Rosa Ricci della nota serie Mare Fuori, uno dei personaggi più amati e di successo.

Pre salvando il brano Occhi lucidi su Spotify, Amazon Music ed Apple Music, i fan hanno avuto la possibilità di partecipare ad un evento esclusivo che si è svolto nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre nella città di Napoli.

Niccolò sceglie il FOQUS, cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli, per dimostrare tutta la sua vicinanza a una realtà che sa bene cosa vuol dire sentirsi “ultimi”, una realtà fatta di giovani a cui viene data nuova luce verso un futuro illuminato e lontano dalla strada, e a cui l’Artista ha scelto di dare tutto il suo sostegno attraverso una particolare iniziativa che accompagnerà tutte le festività, invitando la città a portare in custodia i suoi sogni, entrando a conoscere e toccare con mano proprio una di quelle che si possono definire “terre degli Ultimi”.



FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli onlus, è un progetto di rigenerazione urbana nei Quartieri Spagnoli di Napoli, promosso e realizzato da imprese e privati, che promuove nuove imprese e auto-imprenditorialità, nuova occupazione (in settori di alta qualificazione e nuove professionalità) e insediamento di imprese e istituzioni pubbliche e private (di formazione, istruzione, servizi alla persona e alla città) che trasformano e rinnovano le funzioni e la destinazione dei 10.000 mq dell’ex Istituto Montecalvario. FOQUS ha rigenerato un luogo – raccolto vuoto, privo di funzioni e futuro – trasformandolo in una comunità produttiva, creativa, di cura e formazione della persona, che partecipa al cambiamento dei Quartieri Spagnoli.

Tra i grandi traguardi raggiunti la nascita di EDUQA, la prima scuola d’Italia a vocazione ambientale.





Niccolò sale sul palco della Corte del FOQUS introdotto dalle parole di Renato Quaglia, direttore della struttura, deus ex machina dietro al progetto a cui si dedica interamente da anni: «Abbiamo raccontato a Ultimo che nei Quartieri Spagnoli l’illuminazione pubblica è arrivata molto tardi.

Dato il suo legame speciale con Napoli ha avuto piacere di regalare una sua performance a questo luogo regalando un’installazione che portasse simbolicamente la luce in questo luogo, e che resterà in dotazione al Foqus per accompagnare le feste».

L’installazione sarà visibile all’interno della Corte del Foqus, sempre aperta al pubblico, pronta ad accogliere i napoletani che vorranno non solo visitarla ma interagire, grazie a un dettaglio che unisce una pietra miliare della musica di Ultimo a un simbolo storico dei Quartieri Spagnoli: «Gli ombrelli che vedete incorniciati dalle luminarie, richiamano la grande tradizione degli ombrellai storicamente portata avanti in questa zona, che qui assumono la funzione di “acchiappa sogni”, speciali contenitori a disposizione di tutti, per accogliere le missive di chi durante le feste vorrà inserire i propri "Sogni appesi”, come cita una delle canzoni più importanti di Niccolò. Questa suggestiva iniziativa prende il nome di “Sogni appesi al Foqus” e per questo pensiero così delicato nei confronti di una realtà così fragile e lontana dalle luci sfavillanti di via Toledo, lo vogliamo ringraziare di cuore, e invitiamo tutti a braccia aperte a partecipare unendo i propri sogni»..



Una sorta di fiaccola simbolica da tenere in vita grazie al pubblico del cantautore e al calore che la città di Napoli vorrà dimostrare a questa iniziativa, che tiene accesa una luce su una realtà che merita di essere vista e sostenuta.

Ultimo sale sul palco davanti alle centinaia di fan che si sono radunati nella Corte, a cui dedica piano e voce un’emozionante interpretazione del nuovo singolo, Occhi lucidi, oltre a Vieni nel mio cuore, La stella più fragile dell’universo e il suo finale da concerto, Sogni appesi, brano scritto a 15 anni con il desiderio di conquistare il mondo fuori, che Niccolò canta insieme al pubblico per infondere a tutti la convinzione di potercela fare, ognuno nel proprio sogno. Su queste note lascia tra gli applausi le mura del Foqus, gremite anche all’esterno, e che da oggi brillano di altra luce.

La scelta di questa location e la sensibilità di tutta l’iniziativa confermano ancora una volta l’attenzione e dell’Artista verso le categorie meno fortunate, gli “Ultimi” appunto, e sottolinea il profondo legame che lo unisce al capoluogo partenopeo, dove Niccolò si esibirà con due concerti evento a luglio del 2024.

Mancano infatti 7 mesi dal ritorno live previsto per la prossima estate, il tour già da record "Ultimo stadi 2024 – la favola continua", 10 date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli, all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta nella capitale romana (la prima data è già sold out).

Ultimo si conferma così per 3 anni di fila protagonista della musica live nei grandi stadi italiani.

Già lo scorso anno “Ultimo Stadi 2022” superava il tetto dei 600mila biglietti per 15 date con la conquista dello scettro assoluto della musica dal vivo estiva, passando il testimone a “Ultimo Stadi 2023 – La favola continua…”, che solo due mesi fa calava l’ultimo sipario di uno show record da 342.532 presenze, in sole 6 date completamente imballate. Il risultato è un incredibile palmarès da 33 stadi a soli 27 anni in appena 5 anni (al netto di una pandemia).

