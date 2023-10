Il nuovo brano di Simone Sartini è online: ecco “Nonostante le spese”

RIETI - “Nonostante le spese”: questo il titolo del nuovo brano del sabino Simone Sartini, recentemente uscito sulle piattaforme online per l’etichetta ToolCube Management. «Avevo ideato una serie di titoli per alcune canzoni – racconta Sartini – alcune non si sono concretizzate, ma altre sì: è il caso di “Nonostante le spese». Così ha inizio il processo creativo del pezzo, una ballad toccante che invita chi l’ascolta a perseverare, a non demordere per raggiungere un obiettivo o per mantenere in vita un amore. È infatti questo il caso specifico di chi l’ha scritta: «Era ottobre e avevo discusso con quella che poi è diventata mia moglie – sorride – Al tempo avevo dovuto sostenere delle spese impreviste: anche a questo fa riferimento il titolo del brano».

Così, con “Nonostante le spese”, si accresce il repertorio di Sartini, reduce da un periodo positivo dopo la recente esibizione in apertura del concerto di Alex Britti lo scorso 10 agosto, con un’estate ricca di live in tutto il Centro Italia.

Agenda che continua ad infittirsi per il sabino, con ulteriori date al chiuso nelle prossime settimane e l’uscita di un EP nel 2024: progetto che precede la pubblicazione del terzo album prevista per l'anno nuovo. Intanto su Youtube e sulle piattaforme digitali continuano a crescere i click ai suoi brani più noti, come “La conseguenza principale” “Un po’ de fresco” e “Ancora trema”, tutte con più di 10mila visualizzazioni.