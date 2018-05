di Lorenzo Quirini

RIETI - L’energia dello Ska arriva sul palco del Be’er Sheva grazie al nuovo appuntamento con il Friday Night Live, che questa settimana ospiterà una band tutta reatina, gli Skaperol. Una serata da non perdere per chiunque abbia voglia di scatenarsi grazie all’adrenalina trasmessa da questo particolare tipo di musica, che fonde perfettamente sonorità elettriche e fiati. Un genere questo, che gli Skaperol propongono dal 2011 e che hanno adattato anche ai più amati brani del repertorio italiano e internazionale, dando vita ad esibizioni esilaranti e mai banali.



Non mancheranno nel corso della serata i pezzi inediti della band, tratti da “Disagio Ska”, EP del 2014, e dall’album “Cambio Canale” che contiene, tra le altre “Sulla Luna”, canzone presente nell’importante raccolta “The Italian Ska meets the World Vol.1” che mette in luce gli artisti Ska più interessanti in Italia.



«Cambio Canale è il racconto della quotidianità, parla di amore, di lavoro, di dolori e speranze, attraverso un’ottica scanzonata e mai banale – dichiara Luca Di Biagio, membro degli Skaperol, che promette – Sarà un live dalle mille sorprese tant’è che avremo il piacere di ospitare artisti reatini quali No.bo.u.t e La Caduta».



Si apre così il “Piove Sicuro Tour2018”, una delle tante novità messe in serbo dagli Sakperol, che promettono tra l’altro, la realizzazione di un nuovo videoclip. Appuntamento questa sera alle 22.30 sotto il palco del Be’er Sheva in Via Dei Pozzi.

Venerd├Č 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA