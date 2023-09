Il 10 settembre l'omaggio a Lucio Battisti in via dei Pozzi. Sul palco anche Carlo Valente

RIETI - Ottant’anni di musica, di pensieri e parole. Sono quelli che Lucio Battisti avrebbe compiuto lo scorso 5 marzo e che, in occasione del 25esimo anniversario della sua scomparsa, vengono raccontati al Be’er Sheva con l’evento “Io tu noi tutti”. Sul palco si alterneranno gli artisti Simone Avincola, Francesco Sbraccia, Ivan Talarico e il padrone di casa Carlo Valente, per quattro set dedicati a Battisti. Con loro, la voce narrante di Laura Rizzo a tenere insieme le fila dello storytelling dedicato a uno dei maggiori esponenti della canzone italiana.

Non è la prima volta che Carlo Valente omaggia Battisti: negli anni era già successo in diverse occasioni prima a Poggio Bustone, poi su diversi palchi d’Italia, fino all’intervento su Rai1 dello scorso anno, quando aveva interpretato “La Collina dei Ciliegi” nella trasmissione “Oggi è un altro giorno”. «Sarà un percorso meraviglioso – commenta Valente – Invito tutti a venire al Be’er Sheva per ricordare ed omaggiare Lucio Battisti».

Appuntamento a partire dalle 21.30 di domenica 10 settembre, per una serata attraverso gli anni, le canzoni, la vita e la carriera di Lucio Battisti che, è il caso di dirlo, ci ritorna in mente.

E per fortuna.