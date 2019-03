© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti accoglie un'altra firma del panorama musicale indipendente. È la volta di Artù, al secolo Alessio Dari, ospite stasera al Be'er Sheva per il consueto Friday Night Live.Una serata da non perdere per tutti gli amanti della musica d'autore, in compagnia di un artista definito "del passato prossimo", per la sua capacità di trattare tematiche fresche ed attuali con il tatto e le caratteristiche dei grandi cantautori italiani. È emblematico in questo senso il legame di Artù con Rino Gaetano, da cui nasce il brano "Ti Voglio", precedentemente lasciato incompiuto dall'indimenticato artista crotonese, e portato a termine dallo stesso Artù e dalla Rino Gaetano Band.Da ricordare anche la sua collaborazione con Mannarino, con cui realizza il pezzo "Giulia Domani Si Sposa", tra i vincitori di Musicultura 2015 e ancora molto gettonato sul web. Da allora Artù calca palchi sempre più prestigiosi, come quello del Coca Cola Summer Festival nel 2016 o quello deo Concerto del Primo maggio nel 2017, arrivando ad affiancare Brunori Sas e Niccolò Fabi durante le loro esibizioni.Un altro Friday Night Live sospeso tra musica e poesia al Be'er Sheva, dove Artù porterà in scena anche i pezzi del suo ultimo album "Vola Ale", pubblicato nel maggio dello scorso anno. Appuntamento a partire dalle 22.30 in Via Dei Pozzi.