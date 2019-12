© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione” cantavano Luca e Diego Fainello, in arte Sonohra, quando nel 2008 vincevano la sezione giovani di Sanremo; stasera il duo passa anche per Via dei Pozzi e si rivela in una veste diversa rispetto a quella di 10 anni fa.Un “Twomen show” quello che inizierà alle 22.30 di oggi, 7 dicembre, al Be’er Sheva, che ospita una band nota a livello nazionale grazie a brani come “L’Amore” e “Si Chiama Libertà”, oggi con milioni di cick su Youtube. Il pubblico reatino potrà riascoltare questi ed altri pezzi in una chiave più aderente alle vere origini artistiche del duo, quello che andrà in scena stasera infatti, sarà il background musicale dei Sonohra, ricco di folk, blues e rock, generi con cui i fratelli Fainello reinterpreteranno cover e brani propri, alcuni tutti da scoprire.Un’occasione da non perdere per chi pensava ai Sonohra con un pizzico di nostalgia: niente paura, sono tornati e sono pronti a farci ascoltare la loro musica più autentica, passando anche per il palco del Be’er Sheva.