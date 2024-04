Mercoledì 10 Aprile 2024, 23:08

RIETI - Anas sta ultimando i lavori di potenziamento e miglioramento degli svincoli di Rieti lungo la Salaria. L'intervento, del valore complessivo di oltre 28 milioni di euro, riguarda la realizzazione di una serie di potenziamenti di tratti a due corsie della statale e di opere di connessione tra la Salaria e la città, volte a migliorare l’accessibilità e le corrette condizioni di deflusso da e per la statale, anche mediante la realizzazione di rotatorie in corrispondenza di una serie di intersezioni, permettendo di innalzare notevolmente i livelli di percorribilità e sicurezza dell’infrastruttura stradale. In particolare, è in corso l’intervento denominato “C” che riguarda il potenziamento dell’accesso ovest a Rieti in località Giorlandina per incrementare la sicurezza degli incroci esistenti tramite inserimento di nuove rotatorie e adeguamenti di sezione stradale.

Il tavolo. Per la realizzazione dell’intervento, grazie alla Prefettura, è stato istituito un tavolo tecnico con la Stradale, la Polizia locale, quella Provinciale, il Comune di Rieti ed Anas per attivare e monitorare idonei percorsi di viabilità alternativa. Per poter procedere con l’esecuzione del lavoro, dall’importo di oltre 8 milioni di euro, si dovrà interdire al traffico via Tancia dal prossimo 15 aprile, per la demolizione del vecchio ponte sul fiume Turano e la successiva ricostruzione del nuovo ponte denominato “C3” per l’attraversamento del fiume. Con la chiusura di via Tancia gli utenti dovranno percorrere percorsi alternativi dove sarà predisposta una segnaletica per la deviazione dei flussi di traffico. Per il traffico in entrata a Rieti da Poggio Fidoni, gli utenti dovranno percorrere la strada statale 4 raccordo Terni-Rieti dall'ingresso dello svincolo Rieti Ovest e in direzione Rieti percorrendo l'uscita della nuova rampa per direzione Rieti centro. Inoltre, i mezzi superiori a 3,5 tonnellate dovranno obbligatoriamente percorrere la strada statale 4 raccordo Terni-Rieti perché all’intersezione tra via Tancia e via Pistignano sarà posto un divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate ad eccezione dei residenti. Per il traffico in uscita da Rieti in direzione Poggio Fidoni-Contigliano e Terni il traffico sarà deviato in via Loreto Mattei fino al sottopasso ferroviario per poi prendere via Lungovelino Don Giovanni Olivieri fino all’incrocio con via Fratelli Sebastiani, che consente di riprendere il viale alberato della vecchia Salaria in direzione Roma per poi proseguire su via Pistignano con indicazione Terni. I lavori avranno una durata di otto mesi.