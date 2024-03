Giovedì 28 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Feste nuove, lavori vecchi. Con il ponte di Pasqua arriva il primo, grande fine settimana di esodo del 2024 e, purtroppo, le strade del Reatino si presentano con gli stessi problemi dell’anno vecchio: cantieri e restringimenti, con deviazioni del traffico che rischiano di creare problemi. Protagonista in negativo è sempre la Salaria.

Terza corsia. Per chi arriverà da Roma, il primo “sbarramento” sarà quello all’altezza di Campomaggiore, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della corsia di arrampicamento. Un tratto di quasi due chilometri, con riduzione della carreggiata, per lavori che vanno avanti da quasi un anno e mezzo e che costringono a viaggiare a velocità ridotta, senza la possibilità di sorpassare. E nei successivi 2,5 chilometri, non si può sorpassare perché la corsia di arrampicamento è solo in discesa. Superata Osteria Nuova, fino a Rieti non ci sono più problemi e, i nuovi (o vecchi) cantieri si trovano oltre il capoluogo, nella zona di Cittaducale e, poi, dopo Antrodoco. Chi deve raggiungere Amatrice deve fare i conti con 3 cantieri per adeguamento della sicurezza delle gallerie prima di Posta e, poi, con un altro cantiere per il consolidamento delle scarpate: situazioni che, comunque, non dovrebbero creare troppi problemi.

Rientro con attenzione. Maggiori problemi potrebbero esserci al ritorno, nella sera di Pasquetta o, in generale, per chi viaggerà in direzione di Roma, anche domani. Il primo intralcio si trova alle porte di Rieti, con la canna sud della galleria Colle Giardino ancora chiusa. Per uscire da Rieti si deve passare per l’alberata della Salaria e, di conseguenza, chi viene dalla superstrada, sia da Terni sia da Ascoli, deve usare i percorsi alternativi per immettersi sulla Statale. Viaggiando dall’Umbria si può uscire al Macelletto e passare per via Pistignano o, meglio ancora, usare la nuova rampa di uscita a Fonte Cottorella. Venendo da nord ovest, si deve uscire allo svincolo di Casette e poi attraversare la città o uscire dopo la galleria di Sant’Antonio al Monte, dirigersi verso Rieti e usare la nuova rotatoria davanti alla caserma dei vigili del fuoco per tornare indietro e dirigersi verso Roma. Andando verso Roma, ci sarà da fare i conti con la rotatoria di Borgo Santa Maria, dove è aperto un cantiere per il completamento dell’area: una struttura che, a quasi due anni dalla sua inaugurazione, continua a rappresentare un collo di bottiglia che genera code superiori ai 5 chilometri ogni fine settimana.