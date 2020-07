In Sabina arriva la ginnastica dolce per la terza età

RIETI - È rivolto alle persone tra i 65 e gli 80 anni il progetto a cui la cooperativa sociale "Le nuove chimere" darà il via il prossimo giovedì. Il percorso, completamente gratuito per gli iscritti, è finanziato dalla Regione Lazio essendo tra i beneficiari dei fondi legati al bando "Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani" per la promozione del benessere e dell'invecchiamento attivo.



I corsi si terranno a Poggio Mirteto e a Torri in Sabina. Il mercoledì a Vescovio dalle 17.30 alle 18.30 e il giovedì, alla stessa ora al Parco San Paolo a Poggio. Gli anziani seguiti da operatori professionali saranno coinvolti in sessioni di ginnastica dolce che verranno svolte nel pieno rispetto delle norme di contenimento del Covid-19. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Cooperativa allo 0765.410042.