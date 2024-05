Sabato 18 Maggio 2024, 00:04

RIETI - La musica popolare, il tango argentino e quella d’autore protagoniste nel fine settimana in Sabina. La musica popolare che incontra la melodia, la raffinatezza del jazz e le atmosfere del tango e della musica classica.

Appuntamento al Teatro Manlio di Magliano Sabina domani alle 17.30 con il live di Giorgio Panzera. Salentino d’origine, romano d’adozione, Panzera si è diplomato in chitarra al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Appassionato di musica popolare, per molti anni ha fatto ricerche sul campo in varie regioni. Ha successivamente maturato una sua originale vena espressiva nell’ambito della canzone d’autore, fino alla realizzazione del suo primo album “Tu che hai capito l’Amore” pubblicato nel 2012. Ha fondato un Quintetto con cui svolge una intensa attività concertistica, soprattutto nei Live Club di Roma. Più di dieci anni dopo, nel giugno 2023, ha pubblicato un nuovo cd, “Oggivabbène”, che sarà presentato in occasione del concerto al Teatro Manlio. Sul palco, insieme al cantautore, ci sarà anche Toni Avenoso alla batteria. Lui gioca in casa essendo maglianese d’origine e membro storico della formazione fusion/jazz Ctf Group. Gli altri sono Matteo Montaldi (pianoforte e fisarmonica), Gianni Badaracchi (chitarra elettrica e acustica) e Federico Mazzola (contrabasso). Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni 3925415913.

Sempre domani, alle 18.30 all’Auditorium San Carlo di Mompeo concerto “Omaggio ad Astor Piazzolla”. Un tributo al grande musicista argentino dal titolo “Cuatro Estaciones Porteñas e altri Tango” che vedrà in scena un quintetto di archi con pianoforte. L’evento è realizzato da Accademia Musicale Kipling e Arci Succede in Sabina. Le “Quattro Stagioni di Buenos Aires” (Cuatro Estaciones Porteñas) sono una particolare raccolta di tanghi composti da Astor Piazzolla ispirandosi alle “Stagioni” di Vivaldi. L’aggettivo “porteña” è lo specifico riferimento alla zona del porto di Buenos Aires dove ha origine il tango. Oltre alle “Quattro stagioni” saranno eseguiti altri Tangos celebri, composti sia da Astor Piazzolla che da altri grandi compositori come Stravinskji, Albeniz e Carlos Gardel. L’ensemble che eseguirà le musiche in programma è composto da Caterina Bono ed Elena Centurione ai violini, Paola Emanuele alla viola, Adriano Ancarani al violoncello, Carla Tutino al contrabbasso e Stefano Caponi al pianoforte. L’ingresso è libero. Prenotazione consigliata a succedeinsabina@gmail.com.

A Poggio Mirteto oggi alle 19 alla Biblioteca comunale concerto “Insieme in Musica” con il soprano Donatella Belli, Andrea Di Mario (tromba) e Dino Rando (organo). Verranno eseguite aree di Johann Rosenmüller (O felicissimus Paradysi Aspectus), Georg Friedrich Händel (The eternal source of light Divine) e Alessandro Scarlatti (In Terra la guerra).

A Toffia per il “33Spring Festival” stasera presso il Complesso San Bernardino alle 20.30 lo spettacolo Omaggio a Roma a cura dei Menestrelli di Civitella. Nato da un’idea ispirata da una buona bottiglia di vino e una chitarra, nella scorsa rassegna teatrale a Toffia, Omaggio a Roma ripercorre, con poesie e canzoni romanesche del secolo scorso ispirandosi a sonetti e poesie di Trilussa e di Aldo Fabrizi. Info, prenotazioni o acquisto biglietti: 347/9293552.

Per la “Settimana europea dei parchi”, la Riserva naturale monte Navegna e monte Cervia organizza, oggi, una giornata con le scuole e, come sottolinea il commissario Matteo Monaco, aperta a tutti coloro che vogliono visitare e vivere il territorio. Un’opportunità per conoscere la Riserva e visitare l’associazione Lega navale lago del Turano. Il programma di oggi prevede alle 10 l’accoglienza degli ospiti, a seguire l’inaugurazione dell’ostello “Il ghiro” a Marcetelli, con l’assessore regionale Giancarlo Righini, il commissario della Riserva Monaco, il direttore della Riserva Maurizio Rosati e il sindaco di Marcetelli Daniele Raimondi. Alle 13 il buffet a base di prodotti tipici organizzato dall’associazione Mamalanda.

A Magliano Sabina, fino a domani, la VI edizione di “Mostre diffuse fotografia”, finestra sul mondo femminile, con incontri e riflessioni sui molteplici aspetti della vita e del lavoro al femminile. A Stimigliano, XXIII edizione del Premio di poesia nazionale “San Bernardino”: domani alle 16.30 la cerimonia di premiazione in piazza Leone Orsini. Tra gli altri, i premi alla sezione D: poesia del viaggio, delle stazioni e delle ferrovia. Il Premio è stato ideato e organizzato dalla “Casa sabina della poesia”.

Appuntamento, oggi alle 18, presso la biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Poggio Mirteto dove, alla presenza dell’autrice e del “protagonista” assoluto, sarà presentato il libro “In Coro”, col sottotitolo che riassume come meglio non si potrebbe il percorso terreno e spirituale di don Enzo Cherchi, «preso dal popolo, al servizio del popolo, nelle cose di Dio». Si tratta di un ritratto di don Enzo Cherchi, sacerdote attivo nel territorio (a Montebuono e Tarano soprattutto), dove ha lasciato tracce della sua attività pastorale, educativa, musicale, sociale e di tutela del patrimonio monumentale della Sabina. L’autrice del libro, Franca Cupelli, ha costruito un percorso le cui tappe sono le decine di testimonianze di persone che hanno conosciuto il sacerdote, collaborato con lui e partecipato alle sue molteplici iniziative e attività. Ne esce un ritratto vivace, profondo ma talvolta pure divertente, che rappresenta anche un colorito ritratto della società sabina di ieri e di oggi. Soprattutto, c’è un fil rouge che unisce i singoli episodi: la creatività e l’arte, la bellezza, che nutrono, ispirano, muovono la storia. La storia individuale e collettiva. Un viaggio nella vita, illuminato da bellezza, amore, pensiero.