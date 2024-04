Ancora un oro per Emma Verdecchia: l'atleta della Asd Gym Art in evidenza al campionato Ld Silver. Foto

RIETI - Emma Verdecchia vola sul gradino più alto del podio. La giovanissima ginnasta reatina si è messa in evidenza domenica 21 aprile a Roma in occasione della seconda prova del campionato Ld Silver di ritmica, eseguendo un eccezionale esercizio a corpo libero che ha permesso a lei e alla Asd Gym Art di centrare un altro prestigioso risultato ottenendo il punteggio più alto della sua categoria (A1).

Bene anche Lavinia Santarelli (cat.

A4), che pur scendendo dal podio ha dimostrato grandi capacità di esecuzione. Buone anche le prestazioni di Beatrice Angelucci e Francesca Cingolani, entrambe cat. J1. La Angelucci dopo anni di lavoro in palestra conquista un meritatissimo terzo posto. La Cingolani dopo la prima rotazione è nella stessa posizione della compagna di squadra, ma nella seconda parte della gara paga una esecuzione poco precisa e si piazza al quarto posto. Buona anche la gara di Martina Rettino (cat. J2), in parte penalizzata da un lieve infortunio al ginocchio che non le permette di esprimersi al meglio.



«Siamo molto orgogliose di tutte le nostre ginnaste – raccontano le tecniche di casa Gym Art, Cristina Chiani e Chiara Salvatore – che ci stanno regalando soddisfazioni in gara ed in allenamento dimostrando maturità e spirito di sacrificio fondamentali nella ritmica ma anche nella vita di tutti i giorni».