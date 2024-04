Eos ritmica, oro per Giorgia Felicioni al campionato regionale Fgi

RIETI - Un podio d’oro per la ginnasta della Asd Eos Ritmica Rieti Giorgia Felicioni al Campionato Regionale Fgi nella seconda prova zona A. Oro per la splendida ginnasta reatina Giorgia Felicioni classe 2010, conquistato al campionato federale Silver LC2 che si è svolto sabato 27 aprile a Roma, presso l’Accademia Bruno Grandi. Giorgia, ginnasta junior2, ottiene la medaglia d’oro nella classifica generale, portando in pedana due esercizi: cerchio e clavette, eseguiti in modo impeccabile.

«Bravisisma. Una ragazza straordinaria, che da tanti anni porta avanti in modo eccellente l’attività sportiva agonistica e l’impegno scolastico, quest’anno prossima al termine della terza media. Il suo modo elegante di esprimere il carattere della musica con le coreografie che diventano una parte di lei, hanno permesso di realizzare in pedana di gara due esercizi inconfondibili e vincenti. Complimenti alla ginnasta e alla sua allenatrice Tatiana Sinogheikina».