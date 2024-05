Sabato 18 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Non si ferma l’amministrazione comunale, circa la questione del parcheggio a pagamento di via Luigi Baroni a servizio dell’ospedale, messo dallo scorso 13 maggio a pagamento anche per i portatori di disabilità. Una questione ampiamente approfondita da Il Messaggero e che ha suscitato diverse reazioni, sia tra cittadini che tra istituzioni e associazioni.

La ditta AJ Mobilità, gestore del parcheggio dato in concessione dal Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia, aveva dapprima apposto un cartello per informare l’utenza sulle nuove disposizioni, poi l’ha improvvisamente tolto, lasciando il dubbio sull’effettiva tariffazione. Tariffazione appurata da riscontri concreti, dato che a prescindere dalla cartellonistica, di fatto il parcheggio di via Baroni viene pagato dal 13 maggio anche dai portatori di handicap in possesso di contrassegno.

La posizione del Comune. «Non ci fermiamo - dice la consigliera comunale Annacarla Purificati - lunedì io e Giovanni Grillo, presidente della commissione Sanità, abbiamo chiesto un appuntamento presso il Consorzio, per visionare il testo della convenzione stipulata con AJ Mobilità. A seguire convocheremo la commissione, a cui saranno invitati a partecipare sia il Consorzio che la ditta che gestisce il parcheggio». La consigliera Purificati parla di un segnale che va in controtendenza rispetto alle indicazioni date dall’amministrazione.

«In questi anni abbiamo fatto molto per l’inclusione sociale, l’integrazione e i servizi ai disabili – dice la Purificati – dai supporti didattici per facilitare la comunicazione degli alunni della primaria con diverse difficoltà, passando per i parchi giochi o la collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Crediamo che anche se si agisce nel privato debbano essere seguite le linee e i segnali dati per l’accessibilità e dei servizi per le fasce deboli del territorio».

Convocazione congiunta. Insieme alla commissione Sanità, sarà convocata anche quella relativa all’Urbanistica: «Avevamo già esaminato per varie sollecitazioni ricevute la condizione dell’urbanistica intorno all’ospedale. Eravamo d’accordo sul fare un passaggio con il Consorzi. Considerando quest’altra questione da verificare, procederemo congiuntamente per appurare se tutto ciò che concerne la mobilità sia rispettato. Vogliamo raggiungere un accordo che venga incontro in primis alle categorie fragili, anche perché non è certo necessario sottolineare che coloro che usufruiscono di quel parcheggio sono persone che vanno a curarsi – dice la Purificati - ci vuole accortezza quando si parla di accessi all’ospedale. Accessi che molte persone sono costrette ad effettuare anche più volte al giorno, pagando, come ben specificato nelle disposizioni di AJ Mobilità, un euro per ciascuna volta. Disabili inclusi».