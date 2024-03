Ancora successi e medaglie per l'Asd Gym Art: atlete protagoniste al Trofeo Arcobaleno e in serie D. Foto

RIETI - Ancora medaglie e tante soddisfazioni per le ginnaste dell'Asd Gym Art, che lo scorso weekend si sono messe in grande evidenza sia a Roma in occasione della prima prova del Trofeo Arcobaleno Libertas, che nel campionato di serie D Libertas.

Trofeo Arcobaleno

Sulla pedana del 'Trofeo Arcobaleno' le Artine esibitesi per la prima volta di fronte a una giuria e il numeroso pubblico, non hanno per niente sfigurato portando a casa 6 ori, un argento e 7 bronzi, confermando qualora ce ne fosse bisogno, l'impegno e la volontà delle loro tecniche a creare un ambiente attivo e coinvolgente per tutte le bambine che si avvicinano alla ginnastica ritmica.

Questi i risultati e i nomi delle vincitrici: Viola Polidori, Margherita Guerrini, Flavia Paolucci: oro squadra corpo libero; Beatrice Russo, Sveva Buccini, Anita Novelli: oro squadra corpo libero; Gaia Nobili, Veronica Cruciani, Aurora Santaiti: oro squadra corpo libero; Diana Barbacariu: oro nella palla; Emma Vaccaro: bronzo nella palla; Sofia Pocaforza: oro nella palla; Aurora Nunziati: argento nella palla; Rachele Polidori: oro nella palla; Sofia Fortunati: bronzo al corpo libero; Sara Marchese: oro al corpo libero; Giorgia Dionisi: bronzo al corpo libero; Alice Proietti: bronzo al corpo libero; Celeste Provaroni; bronzo al corpo libero; Elisa D’Angelo: bronzo al corpo libero; Maria Pia Cologna Libera: bronzo al corpo libero.

Serie D Libertas

Grandi soddisfazioni sono arrivate anche dal Campionato di serie D Libertas con un prima prova che ha visto le atlete della Asd Gym Art conquistare ben sedici medaglie complessive, segno di un duro lavoro fatto in palestra senza mai mollare, lavoro subito ripreso perché la stagione è ancora lunga.

Queste le atlete protagoniste: Nicole Moccolini: oro nel misto corpo libero-cerchio; Giulia Sabetta: argento nel misto corpo libero-cerchio; Ginevra Gentili: bronzo nel misto corpo libero-palla; Maria Vittoria Monaco: argento nel misto corpo libero-palla; Caprioli Federica: 6° posto nel misto corpo libero-palla; Beatrice Lelli e Giorgia Rufini oro nella successione palla-fune; Noemi Colarieti: oro nel misto corpo libero-palla; Rebecca Angelucci: oro nel misto corpo libero-palla; Aurora Panci: oro nel misto corpo libero-palla; Maria Sole De Marco e Elisabetta Petrucci: oro nella successione palla-fune; Aurora Di Liberto: 6° posto nel misto corpo libero-palla; Sofia Mariotti: argento nel misto corpo libero-cerchio; Sara Mostarda e Chiara Pieroni: argento nella successione palla-fune; Maria Antonietta Guerrini e Martina Pisani: oro nella palla in coppia.