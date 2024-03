Eos Ritmica sui podi del campionato interregionale Asi

RIETI - Al Campionato Interregionale Asi Gold, Silver e Bronze Cup, che si è svolto a Velletri, hanno partecipato 25 ginnaste della Eos Ritmica, conquistando i podi in tutte le competizioni e categorie alle quali hanno preso parte.

La giornata del sabato 16 marzo Bronze Cup, inizia con 20 ginnaste in gara e 17 esercizi presentati dalle ginnaste reatine: individuali, coppia, squadra e collettivo, e si conclude con 11 podi. Nella categoria Allieve1 (classe 2016): Aurora Francucci conquista due medaglie d’argento al corpo libero e cerchio, Denise Rizzo, medaglia di bronzo al corpo libero e cerchio; la squadra composta da Carlotta Miluzzi, Emma Luciani, Ludovica Tavani e Chiara Maria si aggiudicano l’argento all’esercizio con la palla. La squadra composta da Rachele Taddei Vittori, Giulia Desideri, Gaia Riganelli, Emma Dezuane e Sofia Caterini salgono sul terzo gradino del podio con l’esercizio alla palla; nell’esercizio “Ensamble” le ginnaste Vera Ragaglini, Rachele Taddei Vittori, Giulia Desideri, Carlotta Miluzzi, Emma Luciani, Ludovica Tavani e Chiara Maria conquistano la medaglia di bronzo. Per la Categoria Esordienti (le ginnaste più piccole, classe 2018/2019) Elisa Curini, Benedetta Berton, Letizia Adele Scasciafratti e Emma Rossi Martino guadagnano la medaglia d’argento con l’esercizio collettivo ai cerchi. Per la categoria Allieve2 (classe 2014) Aurora Lippolis e Francesca Di Battista ottengono la medaglia d’argento all’esercizio a coppia con i cerchi, Elena Maria Antonini vince la medaglia d’oro con l’esercizio al corpo libero, Aurora Lippolis è seconda classificata alla palla.

Per la categoria Junior Letizia di Battista e Martina Tosoni rispettivamente quinta e ottava con il cerchio.

La seconda giornata di campionato Interregionale ASI Gold e Silver Cup domenica 17 marzo si conclude con ottimi risultati per le ginnaste della squadra agonistica con 10 podi nelle specialità d’attrezzo. Per la categoria senior Sofiia Maidan nella gara di Specialità, vince medaglia d’oro alle clavette e medaglia d’argento alla palla. Silver Cup LC2 le Junior Giorgia Felicioni prima classificata al cerchio e clavette, ed Aurora Barbacariu prima classificata alla palla e clavette. Nella categoria Silver LD: allieva Chiara Curini classe 2016, conquista la medaglia d’oro al corpo libero e alla palla, Aurora Londei 2012 è prima classificata al corpo libero e seconda classificata al cerchio.

«Un risultato sicuramente significativo per l’associazione Eos ritmica Rieti, ma soprattutto per le giovanissime e numerose atlete che hanno affrontato con tanto impegno questa competizione interregionale, conquistando una “valanga “di medaglie. Complimenti alle ginnaste e alle tecniche Tatiana Sinogheikina, Giada Cocuccioni e Gaia Papò. Pronte a partecipare al prossimo campionato nazionale Asi, in programma a fine maggio».