Rosatelli, studenti apprendisti ciceroni nelle Giornate di primavera del Fai

RIETI - "Apprendisti Ciceroni", questo sono diventati i ragazzi di tre classi del Liceo delle Scienze Applicate e del Liceo Quadriennale dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti, in visita nel suggestivo eremo di Fonte Colombo per le prove generali delle Giornate di primavera del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, sede di Rieti, nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).



Al santuario le studentesse e gli studenti hanno incontrato frate Stefano, che li ha aiutati ad entrare nello spirito del luogo e li ha affiancati nella loro simulazione nei luoghi più importanti dell'eremo.

Insieme ad altri studenti della città, faranno da guida ai visitatori che sabato 26 e domenica 27 marzo (dalle 10 alle 18) saranno accolti davanti la chiesa del santuario, da qui si dirigeranno nel chiostro dove incontreranno i frati francescani che daranno loro il benvenuto.



Nel chiostro si ammirerà anche la parete residua della chiesa benedettina realizzata circa due secoli prima del soggiorno di san Francesco, la seconda tappa sarà la chiesa.



Ci si dirigerà verso l'ossario e la cappella della Maddalena, uno dei posti più suggestivi dell'intero percorso. Il cammino proseguirà verso la cappella di san Michele e il Sacro Speco, fenditura nella roccia dove san Francesco si rifugiava per pregare in solitudine e infine si ritornerà al punto di partenza passando davanti ai terrazzamenti degli orti dei frati. L’accesso è consentito solo a chi indossi una mascherina protettiva FFP2 e a chi è in possesso del Green Pass rafforzato (Super Green Pass).