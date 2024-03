Domenica 24 Marzo 2024, 01:29

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Oggi alle 17, al teatro Potlach di Fara Sabina, per la stagione teatro ragazzi, una spettacolo ispirato alla celebre favola dei fratelli Grimm “I musicanti di Brema”, della compagnia Micro Teatro. Uno spettacolo di teatro di figura, che intrattiene tra trovate sceniche, fantasia e musica. Informazioni e prenotazioni al 351/7954176.

Pastella, broccoli e festa nel paese. Scatta oggi alle 11, a Poggio San Lorenzo, in piazza Guglielmo Marconi, la quarantatreesima sagra del frittello. Un classico della primavera, per chi vuole immergersi in una giornata all’insegna della degustazione dei prodotti tipici e del turismo nei borghi più antichi del centro Italia. La sagra del frittello di Poggio San Lorenzo è una delle più antiche del Reatino, anche in virtù dell’altissima qualità del prodotto: la pastella viene preparata nella notte precedente la sagra dalle massaie del paese, così da avere il giusto tempo di lievitazione. All’interno verranno calati i broccoli locali e poi fritti nell’olio di oliva della Sabina. Per il paese sarà un’intera giornata di festa, con tante iniziative che cominceranno fin dal mattino. Dalle 10, sarà aperto il mercatino dell’artigianato e dell’agricoltura, sempre nella zona centrale del paese e, a seguire, apriranno gli stand gastronomici. Oltre a quelli del frittello, ci saranno quelli per degustare un menù completo per pranzo, che prevede gnocchetti con cavolo e pancetta e salsiccia di produzione locale. Tra le altre iniziative, ci saranno i tour guidati nel centro del paese, che partiranno ogni ora dalle 10 in poi e che consentiranno di vedere la settecentesca chiesa di San Lorenzo, con opere d’arte di grande valore, ma anche i resti della cinta muraria e il secolare leccio fuori dal centro abitato. L’intera manifestazione è stata organizzata dal Comitato dei festeggiamenti parrocchiali. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata, con successiva comunicazione della nuova data.

Compie mezzo secolo la sagra del frittello di Roccantica, in programma oggi. La giornata si apre con l’escursione presso l’eremo di San Leonardo e il revotano (info: 320/7685731), una delle meraviglie naturali del Lazio. A seguire, visite guidate per il borgo e, dalle 12, stand gastronomici in funzione con specialità locali per il pranzo in piazza. Alle 14 inizia la frittura del frittelli. Ad allietare la giornata, la musica dell’Orchestra Argento Vivo. Previste le esibizioni dei tamburini del gruppo storico di Roccantica, il gruppo sabinese, la fanfara dei bersaglieri Gennaretti/Lalli di Ladispoli/Cerveteri. Sarà in funzione un servizio navetta.

Oggi le Giornate Fai di primavera e, tra i vari siti aperti in tutta Italia, tre sono nel Reatino: uno a Rivodutri e due a Salisano. Il primo appuntamento del Gruppo Fai Rieti prevede le partenze dei gruppi dal gazebo Fai posizionato nel parco adiacente le sorgenti di Santa Susanna, villaggio Santa Maria di Rivodutri. La visita sarà articolata in tre momenti. Nel parco adiacente le sorgenti verrà presentato il sito e il ruolo nell’idrografia del territorio reatino, la fauna e la flora dell’ambiente circostante. Poi la visita al mulino di Santa Susanna, dove verrà presentata la storia e l’attività. Infine il Parco alle noci, dove si visiteranno i laghetti di acquacoltura e pesca sportiva, alimentati dalle sorgenti di Santa Susanna. Visite ogni 30 minuti, a gruppi di 15 persone, oggi, dalle 10.30 alle 16.30 (ultimo ingresso alle 16).

Il Gruppo Fai Sabina dà appuntamento a Salisano, dove un appuntamento riguarda la visita del borgo con le chiese, le strade e le contrade. Visita al Museo civico archeologico e poi, nel giro per le vie di Salisano, si potrà ascoltare la musica di Bruno Duranti, campione mondiale di organetto e visitare la chiesa del convento di San Diego, con affreschi seicenteschi. Previste conferenze nella sala del teatro: oggi alle 12, Andrea Di Salvo, giornalista e paesaggista, parlerà di “Cipresso. Messaggero austero d’ombre e sogni” e Gaetano Linardi, proprietario della Cipresseta di Salisano, parlerà de “La Cipresseta di Salisano: la sua storia e la sua importanza naturalistica”. Alle 15.30, Maria Gemma Grillotti parlerà de “Le straordinarie risorse del Farfa, fra sete di acqua e di energia”. Le visite, oggi, dalle 10 alle 18, ogni ora, con gruppi da 30 persone.

Terzo sito visitabile, la centrale idroelettrica di Salisano, che per motivi di sicurezza è ad accesso limitati (alle 10, 12 e 14.30, visita di due ore, massimo 25 persone). Dagli edifici di controllo fin sotto terra dove tutta la parte idrica e idroelettrica dell’impianto è realizzata in galleria. Si tratta dell’unica centrale idroelettrica in Europa che funziona con acqua potabile. Info: sabina@gruppofai.fondoambiente.it o segreteriafailazio@fondoambiente.it o messenger (Gruppo Fai Sabina).