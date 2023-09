Aperture straordinarie del Fai dell’ospedale vecchio, Sinibaldi e Rinaldi: «Entro fine 2023 al via i primi cantieri per il recupero»

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore ai lavori pubblici e alle politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, hanno visitato oggi l’ex Ospedale civile, aperto al pubblico grazie all’organizzazione dal Gruppo Fai Rieti fino a domenica 3 settembre, in occasione della XII edizione della Fiera campionaria mondiale del peperoncino di Rieti.



«Ringraziamo il gruppo Fai Rieti per questa nuova apertura dell’Ospedale Vecchio e della Chiesa di Sant’Antonio Abate, iniziativa che ancora una volta valorizza spazi storici di Rieti che le nostre amministrazioni intendono recuperare e restituire alla Città. Sulla Chiesa di Sant’Antonio Abate proseguono i lavori di recupero da parte della Soprintendenza Apab Roma Capitale e Rieti mentre sull’Ospedale Vecchio la Regione Lazio si sta impegnando fortemente per perseguire l’obiettivo di riutilizzarlo come campus universitario.

Nei mesi scorsi è stato affidata la gara per l’appalto integrato all’azienda che realizzerà la progettazione definitiva, esecutiva e successivamente l’esecuzione dei lavori di riqualificazione commissionati dall’Ufficio Ricostruzione Lazio. Contiamo ragionevolmente di ottenere a stretto giro la progettazione esecutiva e di poter vedere l’avvio dei cantieri, almeno di una prima parte, entro la fine del 2023. Nel frattempo la Regione Lazio sta lavorando alacremente per individuare ulteriori e significativi fondi da allocare sull’ex Ospedale per completarne la riqualificazione e consegnare dunque alla Città un nuovo, importante e centrale spazio da dedicare principalmente allo sviluppo universitario del territorio».



E’ quanto dichiarano il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore regionale Manuela Rinaldi a margine della visita.