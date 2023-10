Anagni invasa dai turisti per le giornate curate dal Fai

Fine settimana da incorniciare per Anagni, che sabato e domenica scorsa è stata invasa dai turisti che hanno approfittato della due giorni organizzata dalle giornate del. Tra le altre location è stato possibile visitare il Convitto Principe di Piemonte, che ha all'interno un vero e proprio gioiello come la chiesa di San Pietro in Vineis ed i suoi meravigliosi affreschi. Anche la visita alla struttura del Convitto, che ha al suo interno l'unico teatro presente in città (anche se da tempo purtroppo non è possibile utilizzarlo) è stata particolarmente apprezzata. È stato poi possibile anche fare un salto all'interno del Museo archeologico aperto appena qualche mese fa. Ed osservare un vero e proprio gioiello, la cripta di San Vito, di solito chiusa al pubblico ed aperta specificamente per questa circostanza. Tanti anche quelli che si sono riversati a Palazzo Bacchetti, sede della Casa della Cultura, e Casa Barnekow, che secondo la leggenda avrebbe ospitato Dante per una notte, durante il trasferimento da Firenze a Roma. Ovviamente non è mancata la visita a quello che è forse il luogo più conosciuto della città; ovvero la cattedrale di Santa Maria con la cripta di San Magno.