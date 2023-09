«Umanità e professionalità: Gastroenterologia reparto di eccellenza al de Lellis»

RIETI - Pubblichiamo una lettera aperta della signora Tiziana Di Gregori indirizzata al personale dell’ospedale De Lellis: «Non credo sia giusto mettere in evidenza soltanto i presunti errori oppure i disservizi legati ad una sanità che a volte non funziona o funziona male. ma ritengo sia anche doveroso segnalare e mettere in evidenza quando questa è al contrario efficiente e funzionante. Nel 2018 ho fatto un esame di gastro e colonscopia preso il reparto di Gastroscopia dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti e ripetuto per controllo nel settembre 2023 e, in entrambi i casi, ho riscontrato una reparto di eccellenza (direi un fiore all'occhiello) della nostra struttura. L’intero personale - a vari livelli, dagli infermieri ai medici a tutti gli operatori - operano con competenza, professionalità e, cosa non secondaria, con molta umanità. Il mio personale ringraziamento a tutti loro per il lavoro svolto ogni giorno, sempre con molta dedizione a servizio dei cittadini bisognosi di questo reparto».