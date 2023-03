Cluster Covid al de Lellis: positivi sei pazienti nel reparto di Medinef uomini

RIETI - La Asl di Rieti comunica di aver rilevato un Cluster Covid 19 caratterizzato dalla positività di 6 pazienti presso il Reparto Medinef Uomini del Presidio ospedaliero di Rieti.

Tale Cluster ha avuto origine extraospedaliera in quanto è stata accertata la presenza di alcune persone positive al virus che avevano fatto visita ai degenti ricoverati in reparto.

Il Cluster è stato immediatamente gestito, isolando i pazienti positivi e inserendo in sorveglianza i ‘pazienti contatto dei positivi’. Nel contempo, sono stati sospesi i ricoveri nel reparto e inibiti gli accessi, al fine di tutelare pazienti e visitatori.

L’attuale circolazione endemica del virus, pur essendo evidente una drastica riduzione del tasso di positività, non consente ancora la completa sospensione delle misure di sicurezza, soprattutto in ambito ospedaliero.

Al fine di evitare un incremento eccessivo del rischio di circolazione del virus in un ambiente confinato come quello ospedaliero, gli operatori del check-in e dei reparti di degenza cercano giornalmente di limitare gli ingressi inappropriati. Una attività che in alcuni casi non è scevra da rischi (come recentemente rappresentato dalla Stampa) perché percepita erroneamente come ‘eccessiva’.